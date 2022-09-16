Вафельні трубочки зі згущенкою: рецепт на сковорідці
16 вересня 2022 , 12:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Valeriia Veligura
Пригадайте своє дитинство. Яким був ваш улюблений десерт? Якщо першими на думку спали вафельні трубочки з вареною згущенкою – цей рецепт точно вам сподобається!
Тільки уявіть, хрумка трубочка з ніжною і солодкою вареною згущенкою – смакота. І ви з легкістю можете приготувати її вдома, адже у нас є перевірений рецепт.
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Також такі трубочки можна начиняти заварним кремом або збитими вершками, але найсмачніше таки зі згущенкою.
Рецепт вафельних трубочок зі згущенкою
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 15 штук
– 3 курячих яйця;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Яйця збиваємо з цукром та сіллю до пишної світлої піни. Додаємо розтоплене вершкове масло, молоко і перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і знову перемішуємо.
- Викладаємо 1 столову ложку тіста на суху, добре розігріту сковорідку та швидко розподіляємо максимально тонким шаром за допомогою ложки. Смажимо з двох сторін до золотистого кольору.
- Знімаємо з вогню і одразу ж згортаємо у трубочку. Перед подачею, остиглі трубочки наповнюємо вареним згущеним молоком. ⠀
- Зверніть увагу, якщо вам не вдалося зробити їх досить тонкими і вони вийшли не сильно хрусткими – їх можна підсушити в духовці.
Смачного!