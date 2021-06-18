Як приготувати ванільне морозиво з шоколадною крихтою: простий рецепт солодкого десерту

Морозиво – найсмачніший солодкий десерт, який подобається дітям і дорослим. Ми підготували для вас простий рецепт, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Ванільне морозиво – заморожений десерт. Це класичне морозиво, яке готують на основі вершків, молока та яєць, а також додають стручок ванілі або ванільний цукор. Його використовують як основу для інших видів морозива.

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Морозиво можна подавати на десерт, до випічки або кави, прикрасивши фруктами, ягодами або листочками м'яти.

Смачний десерт готували ще за часів династії Юань у XIV столітті у Монголії, де під час приготування різних сумішей, додавали лід для охолодження. Рецепт приготування поширювався зі Сходу до Європи, який поступово вдосконалювався та змінювався.

У Франції на початку XVIII століття до морозива почали додавати яєчні жовтки та ваніль. Пізніше ванільне морозиво з'явилося у Сполучених Штатах, коли Томас Джефферсон привіз рецепт з Франції.

Рецепт ванільного морозива з шоколадною крихтою

Час: 4 години 30 хвилин

4 години 30 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 289 ккал

У каструлю вилийте молоко, вершки, додайте половину цукру, поставте на вогонь. У миску з жовтками додайте цукор, ванільний цукор, збийте міксером. Додайте кілька ложок молока, знову збийте.

– 500 мілілітрів молока 3,2%;– 500 мілілітрів вершків 30%;– 6 яєць;– 100 грамів цукру;– 15 грамів ванільного цукру;– 50 грамів шоколаду;– м'ята.

Процес збивання жовтків з цукром/ Фото Pexels

Шоколад подрібніть у крихту.

Шоколад/ Фото Pexels

Крем вилийте у каструлю, доведіть до кипіння. Зніміть з плити для охолодження. У крем додайте шоколадну крихту, перемішайте, викладіть у форму. Залиште на 4 години у холодильник для заморожування.

Ванільне морозиво з шоколадною крихтою/ Фото Unsplash