Рецепт та рекомендації: скільки часу варити креветки

Варіння креветок – це швидкий і простий спосіб приготування цього морського смаколика. Правильний час варіння може бути критичним для збереження смаку та текстури страви.

Відомо, що недоварені креветки можуть бути жорсткими, а переварені – гумовими. Тому важливо знати оптимальний час варіння. Ось кілька порад та рецепт для найкращого результату.

До теми Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Як правильно варити креветки

Час варіння креветок залежить від їхнього розміру. Чим вони більші, тим довше їх потрібно варити. Незалежно від розміру креветок, варіть їх лише до того часу, поки вони не змінять колір на яскраво-рожевий. Додавання солі до води допомагає ще краще розкрити смак цієї страви.

Варені креветки

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Особлива страва / Фото unsplash

– 500 грамів креветок:– 1 літр води;– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Промийте креветки під холодною водою, очистіть їх від оболонки та кишечника. У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте сіль і дайте їй розчинитися. Покладіть креветки в киплячу воду. Варіть креветки до того часу, поки вони не стануть рожевими і твердими. Після варіння відкиньте воду і швидко охолодіть креветки під холодною водою або у льодовій ванні. Тепер ваші креветки готові до подачі. Вони чудово пасують до соусів або можуть бути використані як окрема страва.

, який ви точно захочете приготувати: прости рецепт, який вийде у кожного.