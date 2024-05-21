Вареники з полуницею родом з Полтавщини: як зробити так, щоб начинка не потекла
21 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Добрі новини
Вареники – відома в Україні страва, якій ніколи не бракувало шанувальників. Їх можна готувати не тільки з сиром чи картоплею, а й солодкою полуницею.
Така страва чудовий привід зібрати близьких за одним столом. Їх можна подавати з медом, сметаною або навіть йогуртом.
До теми Ягоди залишаться цілими та не розваряться: цей рецепт полуничного варення люблять усі
Вареники з полуницею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
для тіста:
– 350 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру (теплого);
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 дрібка солі;
– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста;
для начинки:
– 300 грамів свіжої полуниці;
для подачі:
– 50 мілілітрів меду;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Весь секрет цієї страви в еластичному та "міцному" тісті.
- Для його приготування просійте борошно разом з розпушувачем, а тоді всипте цукор й сіль.
- Кількома порціями влийте теплий кефір і почніть замішувати тісто. Тривати це має не менше 5 хвилин.
- Накрийте його плівкою чи чистим кухонним рушником та дайте відпочити 20 хвилин.
- Для начинки помийте полуницю та видаліть плодоніжку.
- Наріжте її навпіл.
- Розкачайте тісто у тонкий пласт й виріжте з нього кружечки.
- На середину кожного викладайте по 2 половинки ягід.
- Щільно заліпіть краї вареників.
- Змастіть чашу пароварки та викладіть туди вареники.
- Варіть 10 хвилин, накривши кришкою.
- Викладайте зварені вареники на тарілки та додавайте до них рідкий мед із маслом.