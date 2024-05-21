Вареники з полуницею родом з Полтавщини: як зробити так, щоб начинка не потекла

Вареники – відома в Україні страва, якій ніколи не бракувало шанувальників. Їх можна готувати не тільки з сиром чи картоплею, а й солодкою полуницею.

Така страва чудовий привід зібрати близьких за одним столом. Їх можна подавати з медом, сметаною або навіть йогуртом.

До теми Ягоди залишаться цілими та не розваряться: цей рецепт полуничного варення люблять усі

Вареники з полуницею

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

– 350 грамів борошна;– 250 мілілітрів кефіру (теплого);– 1 чайна ложка цукру;– 1 дрібка солі;– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста;– 300 грамів свіжої полуниці;– 50 мілілітрів меду;– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Весь секрет цієї страви в еластичному та "міцному" тісті. Для його приготування просійте борошно разом з розпушувачем, а тоді всипте цукор й сіль. Кількома порціями влийте теплий кефір і почніть замішувати тісто. Тривати це має не менше 5 хвилин. Накрийте його плівкою чи чистим кухонним рушником та дайте відпочити 20 хвилин. Для начинки помийте полуницю та видаліть плодоніжку. Наріжте її навпіл. Розкачайте тісто у тонкий пласт й виріжте з нього кружечки. На середину кожного викладайте по 2 половинки ягід. Щільно заліпіть краї вареників. Змастіть чашу пароварки та викладіть туди вареники. Варіть 10 хвилин, накривши кришкою. Викладайте зварені вареники на тарілки та додавайте до них рідкий мед із маслом.