Не тільки сир чи картопля: готуємо вареники з незвичною начинкою – діти будуть у захваті
6 квітня 2024, 18:24Читать новость на русском
Джерело:Papilot
Вареники – дуже популярна страва української кухні, знайома кожному з дитинства. Але що робити, коли стандартні начинки набридли? Настав час для експериментів!
Чим зазвичай начиняють вареники? Сиром, капустою, картоплею, м'ясом, грибами. А чом би не приготувати вареники з бананами та шоколадом?
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Вареники з бананом та шоколадом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– пів літра теплої води;
– пів кілограма борошна;
– дрібка солі;
– 4 великих банани;
– 100 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- Шоколад натріть на грубій тертці.
- Банани почистіть від шкірки й наріжте тонкими скибочками.
- У великій мисці змішайте борошно та сіль і, потроху додаючи воду, замісіть тісто.
- Тісто тонко розкачайте й склянкою або спеціальною формою виріжте з нього кружальця.
- Сформуйте з них вареники, начиняючи кожен бананами та шоколадом.
- Закип'ятіть у каструлі підсолену воду. Відправте до неї вареники й варіть їх, доки не спливуть на поверхню.
- Подавайте вареники з підсолодженими вершками.