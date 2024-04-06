Не тільки сир чи картопля: готуємо вареники з незвичною начинкою – діти будуть у захваті

6 квітня 2024, 18:24
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Джерело:

Papilot

Вареники – дуже популярна страва української кухні, знайома кожному з дитинства. Але що робити, коли стандартні начинки набридли? Настав час для експериментів!

Чим зазвичай начиняють вареники? Сиром, капустою, картоплею, м'ясом, грибами. А чом би не приготувати вареники з бананами та шоколадом?

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Вареники з бананом та шоколадом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів літра теплої води;
– пів кілограма борошна;
– дрібка солі;
– 4 великих банани;
– 100 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Шоколад натріть на грубій тертці.
  2. Банани почистіть від шкірки й наріжте тонкими скибочками.
  3. У великій мисці змішайте борошно та сіль і, потроху додаючи воду, замісіть тісто.
  4. Тісто тонко розкачайте й склянкою або спеціальною формою виріжте з нього кружальця.
  5. Сформуйте з них вареники, начиняючи кожен бананами та шоколадом.
  6. Закип'ятіть у каструлі підсолену воду. Відправте до неї вареники й варіть їх, доки не спливуть на поверхню.
  7. Подавайте вареники з підсолодженими вершками.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська