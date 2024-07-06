Варення-мус буде ще смачнішим. Обов'язково скористайтеся цим простим рецептом.

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Варення-мус з полуниці

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 лимон;

– 1 кілограм цукру;

– 10 грамів желатину.

Приготування:

Полуницю переберіть, приберіть плодоніжки та добре помийте. Викладіть в каструлю та засипте половиною цукру. Залиште на 6 годин у прохолодному місці. Лимон помийте, обсушіть, цедру натріть на грубу терку, а з м'якоті витисніть сік. З полуниці злийте сік в окремий посуд, а ягоди перебийте блендером до однорідності. Додайте решту цукру, цедру лимона і перемішайте. Полуничний сік доведіть до кипіння і проваріть 3 хвилини. Додайте полуничне пюре, закип'ятіть і варіть на маленькому вогні, помішуючи, 5 хвилин. Зніміть масу з вогню і дайте охолонути. Желатин замочіть у 50 мілілітрах води на 5 – 10 хвилин. Потім додайте його у варення, перемішайте, доведіть до кипіння і варіть на мінімальному вогні 5 хвилин. За 2 хвилини до кінця додайте лимонний сік і перемішайте. Варення-мус розлийте в простерилізовані банки та герметично закрийте прокип'яченими кришками.

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