Варення зі смородини "П'ятихвилинка": швидкий рецепт з 2 інгредієнтів
9 липня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Встигніть законсервувати смородину, поки триває сезон. Простота цього рецепті вас вразить.
Це варення завжди виходить дуже смачним та ароматним. Обов'язково спробуйте його приготувати.
Буде смачно Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці
Варення зі смородини
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм смородини;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Смородину добре помийте та переберіть. Пересипте у велику миску та засипте цукром. Накрийте рушником і залиште на 4 – 5 годин.
- Простерилізуйте банки з кришками. Можна це робити в духовці за 150 градусів приблизно 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть 5 хвилин.
- Поставте миску на середній вогонь, варіть, помішуючи, до повного розчинення цукру. Доведіть варення до кипіння та потримайте його на вогні ще 5 хвилин після закипання. Зберіть піну.
- Розлийте смородинове варення по стерилізованих банках і герметично закрутіть. Переверніть догори дном, закутайте та залиште до повного остигання.