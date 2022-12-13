Ваш різдвяний стіл запам'ятають усі: як зробити "ялинку" з маком

Тематичні страви – зірки будь-якого свята. Зіркою вашого різдвяного столу може стати апетитна "ялинка", яка особливо потішить тих, хто обожнює мак.

"Ялинка" з маком – це дуже швидкий пиріг, який можна приготувати водночас з іншими різдвяними стравами. Не бійтеся залучати до процесу дітей, готувати цей смаколик їм точно сподобається. Потрібно лише вслідкувати, щоб вони не з'їли його одразу після приготування ще до приходу гостей.

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Рецепт макової "ялинки"

Час: 40 хвилин

Порцій: 10

Дивуємо гостей різдвяним смаколиком / Фото Prepisy

Інгредієнти:

1 упаковка листкового тіста;

250 грамів макової маси;

збите яйце для змащування тіста.

Приготування:

Розгортаємо тісто. На одну половину викладаємо макову масу, потім накриваємо другою половиною тіста і акуратно притискаємо. Викладаємо тісто на деко, попередньо застелене пергаментним папером та змащене маслом. Ножем вирізаємо з тіста трикутник, основа якого – нижня частина тіста. Внизу "ялинки" вирізаємо стовбур. Отриманий контур розрізаємо на смужки з двох сторін. Кожну смужку скручуємо. Змащуємо "ялинку" збитим яйцем. Випікаємо 20 хвилин при 200 градусах. За бажання можна прикрасити страву вишнями, горіхами або іншими смаколиками. З тіста, яке ми обрізали, можна спекти маленькі апетитні булочки.

Смачного!