Ваша нова улюблена страва: тушкуємо свинину в сметані
2 грудня 2021 , 20:03Читать новость на русском
Щоб приготувати надзвичайно смачну страву, не завжди потрібно витрачати багато часу та зусиль. Особливо це стосується вечері, коли готувати щось складне просто не вистачає сил.
Свинина – один з найбільш улюблених видів м'яса в Україні. Але традиційні рецепти можуть набриднути.
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Звичні інгредієнти, трішки зусиль – і неймовірно смачна страва вже готова до споживання!
Рецепт тушкованої свинини у сметані
Час: 1 година
Порцій: 4
Ідеальна вечеря / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 1 кілограм нарізаної шматками свинини (передня чи задня шинка);
- 2 цибулини;
- 3 морквини;
- 250 мілілітрів білого вина;
- 250 мілілітрів води;
- 2 столові ложки гірчиці (не гострої);
- 2 столові ложки борошна;
- оливкова олія
- 30 грам вершкового масла;
- 200 мілілітрів сметани або густих вершків;
- сіль, перець.
Приготування
- Обсмажуємо на оливковій олії свинину. Поки м'ясо готується, чистимо моркву і нарізаємо дрібними скибками, дрібнимо цибулю та обсмажуємо овочі у посуді, в якій будемо готувати страву.
- Коли овочі почали підрум'янюватися – додаємо вино, воду та свинину. Накриваємо кришкою та тушкуємо 45 хвилин.
- Виймаємо м'ясо, додаємо масло та борошно, обсмажуємо та ретельно перемішуємо 1 хвилину, а потім додаємо вершки та гірчицю. Даємо соусу загуснути.
- Повертаємо м'ясо у посуд та накриваємо кришкою. Чекаємо 5 хвилин, щоб свинина просочилася соусом.
- Найкраще подавати страву з картоплею.
Смачного!