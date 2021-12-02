Ваша нова улюблена страва: тушкуємо свинину в сметані

Щоб приготувати надзвичайно смачну страву, не завжди потрібно витрачати багато часу та зусиль. Особливо це стосується вечері, коли готувати щось складне просто не вистачає сил.

Свинина – один з найбільш улюблених видів м'яса в Україні. Але традиційні рецепти можуть набриднути.

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Звичні інгредієнти, трішки зусиль – і неймовірно смачна страва вже готова до споживання!

Рецепт тушкованої свинини у сметані

Час: 1 година

Порцій: 4

Ідеальна вечеря / Фото Unsplash

Інгредієнти

1 кілограм нарізаної шматками свинини (передня чи задня шинка);

2 цибулини;

3 морквини;

250 мілілітрів білого вина;

250 мілілітрів води;

2 столові ложки гірчиці (не гострої);

2 столові ложки борошна;

оливкова олія

30 грам вершкового масла;

200 мілілітрів сметани або густих вершків;

сіль, перець.

Приготування

Обсмажуємо на оливковій олії свинину. Поки м'ясо готується, чистимо моркву і нарізаємо дрібними скибками, дрібнимо цибулю та обсмажуємо овочі у посуді, в якій будемо готувати страву. Коли овочі почали підрум'янюватися – додаємо вино, воду та свинину. Накриваємо кришкою та тушкуємо 45 хвилин. Виймаємо м'ясо, додаємо масло та борошно, обсмажуємо та ретельно перемішуємо 1 хвилину, а потім додаємо вершки та гірчицю. Даємо соусу загуснути. Повертаємо м'ясо у посуд та накриваємо кришкою. Чекаємо 5 хвилин, щоб свинина просочилася соусом. Найкраще подавати страву з картоплею.

Смачного!