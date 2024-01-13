Ваше життя поділиться на до і після: що додати у деруни, щоб вони перетворилися на шедевр

Мабуть, деруни люблять усі. Проте їхній чудовий смак можна значно покращити.

Спробуйте приготувати деруни з начинкою. Для цього чудово підійде домашній сир.

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Рецепт дерунів з начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль до смаку.

Для начинки:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– сіль до смаку.

Приготування:

Чищену картоплю натріть, а цибулю подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти для дерунів та ретельно перемішайте. Для начинки змішайте сир з яйцем і сіллю. Добре перемішайте та протріть через сито. На середньому вогні розігрійте олію в пательні з товстим дном. Викладіть ложкою невелику кількість картопляної маси, формуючи тонкі оладки. На них розкладіть по ложці сирної маси та дуже обережно розрівняйте. Зверху викладіть ще трохи картопляної маси, щоб вона повністю покривала сирну. Смажте, поки низ не підрум'яниться й не стане щільнішим. За допомогою широкої та довгої лопатки акуратно переверніть деруни та смажте до готовності.