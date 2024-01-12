Суперфіналістка "МастерШеф" поділилася своїм простим рецептом. Замість тіста варто використати вафлі.
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Ліниві біляші
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Зробіть фарш зі свинини та яловичини пропорцією 1 до 1. Можна також взяти свинину та курку.
- Прокрутіть цибулю в м'ясорубці разом з м'ясом. Доведіть фарш до смаку спеціями.
- Яйця посоліть та збийте.
- На кожну вафлю викладіть тонкий шар фаршу. Якщо братимете вафлі для торта, то після того, як покладете фарш, дайте їм постояти 20 хвилин, щоб вони стали м'якими. Тільки після цього можна нарізати на порції.
- Занурте кожен "біляш" у яйце і смажте до золотавого кольору.