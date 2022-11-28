Ласощі з дитинства: готуємо сирні ватрушки

Ватрушки – це особлива домашня випічка, справжня ностальгія за дитинством, шкільними роками і ласощами з їдальні.

Коли ми купували ватрушку, завжди спершу з'їдали сир, а потім вже тісто. Щоб знову поринути у дитинство ми дібрали рецепт пухких ватрушок на дріжджовому тісті.

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Начинку для ватрушок можна приготувати із замороженої малини, адже зараз геть не сезон. А влітку можна використати свіжу.

Рецепт сирних ватрушок

Час: 2 години

2 години Порції: 6 штук

– 600 грамів пшеничного борошна;– 80 грамів цукру;– 1 яйце;– 7 грамів сухих дріжджів;_ 300 грамів молока;– дрібка солі;– упаковка ванільного цукру;– 50 грамів вершкового масла;– 50 грамів олії.

Приготування:

Для опари змішуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та 100 грамів борошна. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 – 30 хвилин.

У сотейнику розтоплюємо вершкове масло, вливаємо олію, сіль, ваніль. Вимикаємо вогонь та обережно вводимо яйце. Вводимо все в опару та обережно перемішуємо.

Невеликими порціями додаємо борошно та постійно вимішуємо тісто. Залишаємо його постояти на 15 хвилин та знову замішуємо. Знову залишаємо тісто на годину.

– 300 грамів кисло-молочного сиру;– 50 грамів цукру;– яєчний жовток;– 50 грамів сметани;– ваніль.– 200 грамів малини;– 30 грамів цукру;– 5 грамів крохмалю;– 70 грамів води;– 2 жовтки на 2 столові ложки молока для змащування.

Приготування:

Доки тісто підходить, готуємо начинку. Змішуємо малину, цукор та воду в сотейнику, кип'ятимо десь 7 – 10 хвилин. Перетираємо через сито, щоб позбутися кісточок. Знову закидуємо в сотейник і загущуємо крохмалем. Крохмаль розводимо тільки в холодній воді!

Для сирної начинки все змішуємо та перебиваємо блендером.

Тісто яке підійшло, ділимо на 6 рівних частин. Чекаємо 10 хвилин, поки трішки підійде. Склянкою робимо заглиблення та трішки допомагаємо руками.

Викладаємо сир, робимо невеличке заглиблення в ньому і туди нашу малинову начинку. Чекаємо ще 10 хвилин.

Змащуємо жовтком збитим з молоком і запікаємо при 180 приблизно 30 хвилин.

Нехай смакує!