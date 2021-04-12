Як приготувати смачні ватрушки: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом ватрушок, які ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.

Ароматні, пухкі ватрушки з домашнім сиром та лимонною цедрою сподобаються дітям і дорослим. Яна Балог розповідає як приготувати булочки, у які ви закохаєтесь.

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Ватрушки з домашнім сиром

– 110 мілілітрів молока;– 5 грамів сухих дріжджів;– 40 грамів цукру;– 50 грамів пшеничного борошна.– опара;– 200-220 грамів пшеничного борошна;– 1 яйце;– 1 жовток;– 40 грамів вершкового масла 82%;– дрібка солі;– 200 грамів домашнього сиру;– 3 столові ложки сметани 15-20%;– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;– 3 столові ложки цукрової пудри;– цедра лимону.

Для тих, хто не вживає молочні продукти або без глютену, найкраще – замінити на безлактозні.

На ринку є безліч безлактозних продуктів у доступній формі за адекватною ціною: молоко, сметана, сир. Які прекрасно замінюють лактозні продукти. Щодо глютену тут складніше. Готуючи на безглютеновому борошні потрібно розуміти, що тісто не вийде таке ж м'яке та пухке, – зазначила Яна Балог.

Порції: 7 ватрушок – 95 грамів