Омлет із копченим лососем: початок дня має бути ідеальним
21 січня 2022 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:womenshealth
Найкраща страва для снідання – омлет. І не простий, а з червоною рибою та густим йогуртом. Допоможе він відновитися також після виснажливого тренування й важкого робочого дня.
Поснідавши омлетом, ви довго почуватиметеся ситими й повними сил. Секрет тривалої енергійності – у білку з трьох джерел: яєць, лосося та грецького йогурту. До речі, а ви знали, що омега-3 жирні кислоти, що містяться в червоній рибі, зменшують біль у м'язах?
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Рецепт омлету з копченим лососем, крес-салатом і грецьким йогуртом
Час: 10 хвилин
Порції: 1
Інгредієнти:
- ½ маленької дрібнонарізаної червоної цибулини;
- ½ склянки крес-салату;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- ½ чайної ложки олії;
- сіль, перець – на ваш смак;
- 1 столова ложка грецького йогурту;
- 40 грамів дрібно нарізаного копченого лосося;
- 2 курячих яйця.
Приготування:
- Змішайте в мисці нарізану цибулю, крес-салат, лимонний сік, олію, дрібку солі та свіжомелений чорний перець.
- Додайте 2 яйця, дрібку солі й збийте все виделкою на пишну масу.
- Розігрійте антипригарну сковороду з невеликою кількістю олії або іншого жиру.
- Яєчну масу вилийте на сковороду й рівномірно розподіліть по ній.
- Приблизно через 30 секунд перемішайте омлет у центрі сковороди лопаткою й ще раз розподіліть масу, змітаючи більш обсмажені частини від країв до центру.
- Змастіть омлет йогуртом.
- На одну його половину викладіть овочі з миски, додайте шматочки лосося й ще трохи перцю. Прикрийте все другою половиною омлету – і ваш сніданок готовий!
- Підготуйте всі інгредієнти до початку смаження омлету.
- Виделка або віничок забезпечать його пишність. Розбийте яйця до миски, збийте їх і, перш ніж вилити на сковороду, ще раз перемішайте.
- Виливайте яєчну суміш лише на добре розігріту сковороду.