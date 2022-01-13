Вечеря за 30 хвилин: рецепт курячих гомілок з апельсинами
13 січня 2022 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Щоб смачно та корисно повечеряти не обов'язково годинами стояти біля плити. Ми підготували для вас смачний та швидкий рецепт курячих гомілок в кисло-солодкому соусі з апельсинами.
Медовий маринад можна вважати ідеальним для курятини, адже при запіканні чи обсмажуванні м'яса утворюється хрумка солодка шкірочка.
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Подавайте цю страву з ніжним картопляним пюре, овочами на грилі або свіжим салатом.
Рецепт курячих гомілок з апельсинами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм курячих гомілок;
– 2 апельсини;
– 6 зубчиків часнику;
– свіжі гілочки орегано.
Для маринаду:
– 4 столові меду;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 50 мілілітрів апельсинового соку.
Приготування:
- Перекладіть курячі гомілки у глибокий посуд.
- Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".
- Для маринаду до м'яса змішайте гарячий мед, соєвий соус, гірчицю та апельсиновий сік. Ретельно змастіть курячі гомілки маринадом та перекладіть в жаротривке деко.
- Апельсини наріжте кружальцями та викладіть на та між курочку.
Фото Shutterstock
- Почистіть зубчики часнику, додайте до страви разом з гілочками розмарину.
- Відправте гомілки в духовку на 25 хвилин. За бажанням, через 10 хвилин їх можна перевернути в деко.
- Готові курячі гомілки з апельсинами гарячими до столу.
Смачного!