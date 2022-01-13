Вечеря за 30 хвилин: рецепт курячих гомілок з апельсинами

13 січня 2022 , 18:41
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Джерело:

24 канал

Щоб смачно та корисно повечеряти не обов'язково годинами стояти біля плити. Ми підготували для вас смачний та швидкий рецепт курячих гомілок в кисло-солодкому соусі з апельсинами.

Медовий маринад можна вважати ідеальним для курятини, адже при запіканні чи обсмажуванні м'яса утворюється хрумка солодка шкірочка. 

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Подавайте цю страву з ніжним картопляним пюре, овочами на грилі або свіжим салатом.

Рецепт курячих гомілок з апельсинами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм курячих гомілок;
 – 2 апельсини;
 – 6 зубчиків часнику;
 – свіжі гілочки орегано.
Для маринаду:
 – 4 столові меду;
 – 1 столова ложка соєвого соусу;
 – 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
 – 50 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

  1. Перекладіть курячі гомілки у глибокий посуд. 
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".
  1. Для маринаду до м'яса змішайте гарячий мед, соєвий соус, гірчицю та апельсиновий сік. Ретельно змастіть курячі гомілки маринадом та перекладіть в жаротривке деко.
  1. Апельсини наріжте кружальцями та викладіть на та між курочку. 


Фото Shutterstock

  1. Почистіть зубчики часнику, додайте до страви разом з гілочками розмарину.
  1. Відправте гомілки в духовку на 25 хвилин. За бажанням, через 10 хвилин їх можна перевернути в деко.
  1. Готові курячі гомілки з апельсинами гарячими до столу. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак