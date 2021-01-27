Хто став ведучим української "Пекельної кухні": відоме ім'я шеф-кухаря

Алекс Якутов став ведучим нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", який вже цієї осені зможе побачити кожен українець.

Джерело: Новий канал

Нещодавно Новий канал анонсував про запуск нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", а сьогодні стало відомо хто ж стане головним ведучим проєкту.

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Вже восени всі шанувальники "Пекельної кухні" будуть вболівати за вправних кулінарів, перед якими виникне не одне важке випробування та командна робота під керівництвом головного шеф-кухаря Алекса Якутова.

Наразі триває кастинг до реаліті-шоу "Пекельна кухня". Новий канал шукає справжніх безстрашних кухарів, які готові пройти всі кола пекла під керівництвом суворого шефа.

Алекс Якутов влаштує справжню пекельну битву статей серед вогненних конфорок і киплячих каструль, щоб знайти бога або богиню кухонного Олімпу!

Хто такий Алекс Якутов

Алекс Якутов розпочав готувати у шість років. Замість казок та дитячих ігор хлопець зачитувався книгами рецептів, а в 12 років самостійно приготував шарлотку. Юнаком закінчив Якутське командне річкове училище.

Капітан мені говорив: «Ти не там навчаєшся, синку». І я це розумів щоразу, як випікав для команди смачні пироги з рибою або смажив стейки з оленя, – згадує Алекс Якутов.

Шеф-кухар навчався в кулінарних школах Європи, стажувався в метрів кулінарії Італії, Іспанії, США. Згодом Алекс доріс до посади бренд-шефа, отримав престижну в кухарських колах премію "Пальмова гілка", став шеф-кухарем і партнером у ресторані "Гра з Вогнем", а згодом відкрив свій ресторан "Публіцист".

Алекс Якутов/Новий канал

Саме цей впевнений в собі шеф-кухар стане головним суддею та ведучим кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня".

"Пекельна кухня" – однозначно мій проєкт! Там є пристрасть, життя, висока швидкість. Для учасників він стане практикою у сильній команді. Всі кухарі мріють потрапити на роботу до хорошого шефа і готові віддати за це багато. Їм випаде такий шанс. До учасників буду суворий, адже нутром відчуваю, якщо на кухні щось іде не так. Не терплю, коли брешуть і не люблять те, що роблять. Не прощаю недбалого ставлення до продуктів. Але вмію давати шанс, якщо бачу, що людина не може жити без кулінарії, – зазначив шеф-кухар.

Саме Алекс Якутов визначить хто крутіше готує – жінки чи чоловіки, а кому вдасться пройти всі кола першого сезону кулінарного пекла – дізнаємося вже цієї осені.