Як приготувати глазур на паску з білків: домашній рецепт на Великдень

Найпопулярніша помадка для паски – білкова. Як правильно її готувати ми залюбки вас навчимо!
Ще зовсім трішки й настане Великдень, а до такого великого свята хороша господиня повинна готуватися заздалегідь. Якщо пасочку ви вже знаєте як будете готувати, то і над її декором потрібно задуматися.
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Ми підготували для вас рецепт ідеальної білкової глазурі, яка після висихання не буде липнути до рук чи серветки.
Головне у приготуванні чітко дотримуватися інструкції і у вас все вийде. Особливу увагу приділіть обробці курячих яєць, адже від цього залежить здоров'я та самопочуття вас і ваших рідних.
Рецепт білкової глазурі
Інгредієнти:
– 400 г цукру;
– 200 г яєчного білка.
- Ретельно помийте курячі яйця мильним розчином, протріть спиртом. Витріть яйця паперовим рушником та відділіть білок від жовтка.
- В глибокій мисці з’єднайте білок з цукром та перемішайте вінчиком до однорідної маси.
- Підготуйте для приготування глазурі водяну баню.
- Помістіть миску на водяну баню помішуйте суміш до однорідної консистенції. Температура при заварюванні глазурі на водяній бані не повинна перевищувати 55-60 градусів.
- Перелийте білок з цукром в чашу комбайну та збийте його до густої консистенції.
- Покрийте глазур'ю паску зануривши її в неї. Найкраще тримати паску за низ випічки.
- Залишіть паску вкриту глазур'ю підсохнути в сухому приміщені. Смачного!