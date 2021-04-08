Як приготувати глазур на паску з білків: домашній рецепт на Великдень

Найпопулярніша помадка для паски – білкова. Як правильно її готувати ми залюбки вас навчимо!

Ще зовсім трішки й настане Великдень, а до такого великого свята хороша господиня повинна готуватися заздалегідь. Якщо пасочку ви вже знаєте як будете готувати, то і над її декором потрібно задуматися.

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Ми підготували для вас рецепт ідеальної білкової глазурі, яка після висихання не буде липнути до рук чи серветки.

Головне у приготуванні чітко дотримуватися інструкції і у вас все вийде. Особливу увагу приділіть обробці курячих яєць, адже від цього залежить здоров'я та самопочуття вас і ваших рідних.

Рецепт білкової глазурі

Ретельно помийте курячі яйця мильним розчином, протріть спиртом. Витріть яйця паперовим рушником та відділіть білок від жовтка. В глибокій мисці з’єднайте білок з цукром та перемішайте вінчиком до однорідної маси. Підготуйте для приготування глазурі водяну баню. Помістіть миску на водяну баню помішуйте суміш до однорідної консистенції. Температура при заварюванні глазурі на водяній бані не повинна перевищувати 55-60 градусів. Перелийте білок з цукром в чашу комбайну та збийте його до густої консистенції. Покрийте глазур'ю паску зануривши її в неї. Найкраще тримати паску за низ випічки. Залишіть паску вкриту глазур'ю підсохнути в сухому приміщені. Смачного!

– 400 г цукру;– 200 г яєчного білка.