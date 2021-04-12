Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка

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Джерело:

24 канал

Сьогодні ми поділимося з вами авторським рецептом паски на Великдень від Любомири Гриб. Цей рецепт вона використовує понад 30 років, а пасочка завжди виходить смачною та пухкою.

Якщо у вас ще не має вашого, перевіреного рецепта святкової випічки – зберігайте його собі та передавайте дітям.

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Пухка, ніжна та ароматна пасочка чудово поєднується з шинкою, гострими бурячками, домашнім сиром, також нею можна смакувати без додатків.

Бабуся Любомира Гриб радо поділилася своїм рецептом пасочки з редакцією та впевнена, що святкова випічка прийде вам до душі.

Рецепт бабусиної паски

Інгредієнти для опари:
– 50 г свіжих дріжджів;
– 500 мл молока;
– 1 склянка цукру;
– 500 г борошна.
  1. Підігрійте молоко до кімнатної температури та розчиніть в ньому свіжі дріжджі. Додайте до молока цукру та просіяне борошно.
  2. Ретельно перемішайте опару та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.
Інгредієнти для тіста:
– 9 курячих яєць;
– 2 ч. л солі;
– 1 ст. л рослинної олії;
– 200 – 250 г вершкового масла;
– 500 г борошна;
– 200 г родзинок;
– цедра лимона;
– маргарин для змащування форм;
– 2 пакетики ванільного цукру.
  1. З'єднайте з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішайте.
  2. Ретельно просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями додавайте в тісто та вимішуйте його.
  3. Ошпарте лимон окропом, зніміть з нього цедру та додайте до тіста. Всипте ванільний цукор.
  4. Родзинки попередньо замочіть, просіть на паперовому рушнику та вмішайте в тісто.
  5. Вимішуйте тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.
  6. Накрийте тісто шаром харчової плівки, вкрийте теплим рушником чи ковдрою та відставте в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.
  7. Змастіть форми для випікання маргарином.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  9. Розкладіть готове тісто по формах, заповнюйте їх менше половини. Змочіть руки водою та розрівняйте верх тіста.
  10. Залишіть пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.
  11. Змастіть верх пасочок жовтком та відправте випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевірте пасочки на готовність. Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками випечуться швидше. ніж великі.
  12. Готові пасочки вийміть з форм та залишіть їх охолоджуватися. Смачного!