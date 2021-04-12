Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка

Сьогодні ми поділимося з вами авторським рецептом паски на Великдень від Любомири Гриб. Цей рецепт вона використовує понад 30 років, а пасочка завжди виходить смачною та пухкою.

Якщо у вас ще не має вашого, перевіреного рецепта святкової випічки – зберігайте його собі та передавайте дітям.

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Пухка, ніжна та ароматна пасочка чудово поєднується з шинкою, гострими бурячками, домашнім сиром, також нею можна смакувати без додатків.

Бабуся Любомира Гриб радо поділилася своїм рецептом пасочки з редакцією та впевнена, що святкова випічка прийде вам до душі.

Рецепт бабусиної паски

Підігрійте молоко до кімнатної температури та розчиніть в ньому свіжі дріжджі. Додайте до молока цукру та просіяне борошно. Ретельно перемішайте опару та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.

З'єднайте з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішайте. Ретельно просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями додавайте в тісто та вимішуйте його. Ошпарте лимон окропом, зніміть з нього цедру та додайте до тіста. Всипте ванільний цукор. Родзинки попередньо замочіть, просіть на паперовому рушнику та вмішайте в тісто. Вимішуйте тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками. Накрийте тісто шаром харчової плівки, вкрийте теплим рушником чи ковдрою та відставте в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години. Змастіть форми для випікання маргарином. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть готове тісто по формах, заповнюйте їх менше половини. Змочіть руки водою та розрівняйте верх тіста. Залишіть пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо. Змастіть верх пасочок жовтком та відправте випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевірте пасочки на готовність. Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками випечуться швидше. ніж великі. Готові пасочки вийміть з форм та залишіть їх охолоджуватися. Смачного!

– 50 г свіжих дріжджів;– 500 мл молока;– 1 склянка цукру;– 500 г борошна.– 9 курячих яєць;– 2 ч. л солі;– 1 ст. л рослинної олії;– 200 – 250 г вершкового масла;– 500 г борошна;– 200 г родзинок;– цедра лимона;– маргарин для змащування форм;– 2 пакетики ванільного цукру.