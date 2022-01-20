Вершкова насолода: готуємо курочку з грибами та макаронами в одній каструлі
20 січня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Обсмажені курячі стегенця, дбайливо нарізані та змішані з вершковим соусом, макаронами та грибами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. А ще страва готується разом, в одній каструлі або глибокій сковорідці, що неймовірно зручно.
Рецепт макаронів з куркою та грибами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
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Фото Cafe delites
– 4 штуки курячих стегон без кісток без шкіри;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– сіль;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 середня цибулина;
– 4 зубчики часнику);
– 1/3 склянки білого сухого вина;
– 250 грамів печериць;
– 1 літр курячого бульйону;
– 375 мілілітрів вершків;
– 1/3 склянки молока;
Додатково:
– 300 грамів макаронів пенне;
– 1 склянка свіжого тертого сиру пармезан;
– жменя свіжої подрібненої петрушки.
Приготування:
- Присмачте курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.
- Розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Вийміть і відкладіть.
- Обсмажте дрібно нарізану цибулю і часник. Влийте білого вина та тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Потім влийте бульйон, вершки, сіль і перець – доведіть до повільного кипіння.
- Додайте макарони і тушкуйте, поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин), періодично помішуючи.
Фото Cafe delites
- Посипте сиром пармезан. Зніміть страву з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус.
- Курку наріжте смужками і перемішайте з макаронами.
- Посипте страву свіжою петрушкою.
Смачного!