Вершкова насолода: готуємо курочку з грибами та макаронами в одній каструлі

20 січня 2022 , 18:13
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Джерело:

Сafe delites

Обсмажені курячі стегенця, дбайливо нарізані та змішані з вершковим соусом, макаронами та грибами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. А ще страва готується разом, в одній каструлі або глибокій сковорідці, що неймовірно зручно.

Рецепт макаронів з куркою та грибами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 4 штуки курячих стегон без кісток без шкіри;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– сіль;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 середня цибулина;
– 4 зубчики часнику);
– 1/3 склянки білого сухого вина;
– 250 грамів печериць;
– 1 літр курячого бульйону;
– 375 мілілітрів вершків;
– 1/3 склянки молока;
Додатково:
– 300 грамів макаронів пенне;
– 1 склянка свіжого тертого сиру пармезан;
– жменя свіжої подрібненої петрушки.

Приготування:

  1. Присмачте курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.
  1. Розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Вийміть і відкладіть.
  1. Обсмажте дрібно нарізану цибулю і часник. Влийте білого вина та тушкуйте 5 хвилин.
  1. Додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Потім влийте бульйон, вершки, сіль і перець – доведіть до повільного кипіння.
  1. Додайте макарони і тушкуйте, поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин), періодично помішуючи.


Фото Cafe delites

  1. Посипте сиром пармезан. Зніміть страву з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус.
  1. Курку наріжте смужками і перемішайте з макаронами.
  1. Посипте страву свіжою петрушкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак