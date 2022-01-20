Вершкова насолода: готуємо курочку з грибами та макаронами в одній каструлі

18:13

Обсмажені курячі стегенця, дбайливо нарізані та змішані з вершковим соусом, макаронами та грибами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. А ще страва готується разом, в одній каструлі або глибокій сковорідці, що неймовірно зручно.