Готуємо з Ектором: вертута зі шпинатом та домашнім сиром
21 жовтня 2022 , 13:47Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Вертута – це страва з тіста та начинки запечених в духовці. Її можна готувати з готового листково тіста, а можна приготувати його власноруч за лічені хвилини. Начинки для вертути теж можна обирати на свій смак.
Український шеф-кухар колумбійського походження, Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної вертути зі шпинатом та домашнім сиром. Кухар запевняє, що таку страву залюбки їстимуть діти, адже її смак настільки довершений, що у них не буде жодних сумнівів: їсти чи ні. А ми знаємо, як важко нагодувати дітей таким продуктом, як шпинат.
Читайте також Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати
Рецепт вертути зі шпинатом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 175 мілілітрів теплої води;
– 1 столова ложка олії.
Для начинки:
– 300 грамів шпинату
– 50 грамів цибулі
– 50 грамів зелені
– 100 грамів домашнього сиру
– 50 грамів сметани
– сіль.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів.
- Для приготування тіста змішайте всі інгредієнти у чаші комбайна та замісіть. Воно повинне вийти однорідним та еластичним.
- Розкачайте все на поверхні, присипаній борошном, тонким шаром. Змастіть поверхню тіста тонким шаром олії.
- Для начинки подрібніть зелень шпинату, цибулю, змішайте зі сметаною та сиром. Присмачте все сіллю та перемішайте. Викладіть начинку на край тіста, та поступово загортайте рулетом. Скрутіть вертуту колом, або як у Ектора, та змастіть яйцем.
- Відправте все в духовку випікатися до готовності тіста.
Смачного!