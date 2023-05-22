Три найкращі весняні салати – кращих ще не їли
22 травня 2023, 17:42Читать новость на русском
Джерело:simply recipes
Що найкраще у весняних салатах, так це їх легкість. Вони не потребують довгого приготування та неабияких знань кухаря.
Ми дібрали три оригінальні та цікаві рецепти весняних салатів, які точно прийдуть вам до смаку. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі.
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Весняний овочевий салат з м'ятним песто
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
- Охолоджуємо його та подрібнюємо.
- Бланшуємо квасолю та зелений горошок. Додаємо квасолю в киплячу воду і варимо 3 хвилини. Далі занурюємо у холодну воду, аби припинити процес бланшування.
Свіжий салат / Фото Simply recipes
- Заправляємо і подаємо салат: у великій мисці перемішуємо квасолю, горошок і редис з олією, оцтом, сіллю та перцем. Додаємо м’ятний песто і знову перемішуємо.
- Посипаємо мигдалем, фетою та листям м’яти.
Смачного!
Салат з полуницею та сиром
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
- Охолоджуємо його та подрібнюємо.
- У маленькій мисці збиваємо оцет, лимонний сік, мед, сіль і перець. Поступово вливаємо олію.
Свіжий салат з полуниці / Фото Simply recipes
- Нарізаємо овочі тонкими скибками, полуницю розрізаємо навпіл, або теж скибками.
- У мисці для салату перемішуємо крес-салат, м’яту та/або базилік, полуницю, редис і огірок з половиною заправки. Спробуйте на смак і продовжуємо додавати додаткову заправку, доки салат не буде рівномірно покритий заправкою та матиме аромат.
- Посипаємо подрібненою фетою та підсмаженим мигдалем.
Смачного!
Салат зі спаржею
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо овочі дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни (для спаржі та моркви спробуйте зробити довші, діагональні скибочки). Перекладаємо у велику миску.
Свіжий салат зі спаржі / Фото Simply recipes
- У невеликій мисці змішуємо інгредієнти для заправки: лимонний сік, цедру, оливкову олію, мед і сіль. Заправляємо салат перед подачею.
- Посипаємо все скибками сиру пармезан та горішками.
Смачного!