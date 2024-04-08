Свіжість на тарілці: з чого приготувати весняний салат

Весна завжди асоціюється зі свіжістю, а цей салат точно не залишить вас байдужими. Ця страва ідеально підходить для легкого обіду або як супровід до основної страви.

Цей салат – це не просто поєднання свіжих інгредієнтів, він має ще й неперевершений смак. А готується всього за кілька простих кроків!

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Весняний салат

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 300 грамів помідорів черрі;– 1 огірок;– 1 пучок редиски;– пів пучка петрушки;– 7 столових ложок оливкової олії;– 3 столові ложки лимонного соку;– 1 чайна ложка прованських трав;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Змішайте в мисці оливкову олію, лимонний сік і прованські трави. Помідори розріжте навпіл, огірок і редьку наріжте кружальцями. Всі інгредієнти помістити в миску і полити приготовленою раніше заправкою. Весняний салат з редиски перед подачею посипте петрушкою.

Як обрати свіжу редиску

При виборі редиски оберіть ті, що мають тверді та гладенькі коренеплоди. Вони повинні бути тверді на дотик, без ознак в'ялості або м'якості. Якщо редиска продається з листям, перевірте, чи воно свіже та зелене.