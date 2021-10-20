Вибухове поєднання смаків: груша, запечена із сиром та горішками

Приготуйте цей десерт вдома – і ви закохаєтеся в нього з першого шматочка! А щоб запечені груші стали ще пікантнішими, додайте до начинки трішки сиру Дор Блу або Горгонзоли.

Груші можна так запікати й на перекус, і до святкового столу. Вишукано й геть не складно у приготуванні!

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Горіхи можна взяти будь-які: волоські, мигдаль, фундук, кеш'ю. А замість сиропу чудово підійде домашній мед. Нумо готувати разом!

Рецепт груш, запечених із сиром

Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 3



Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

– 3 груші;– 90 г домашнього сиру;– 4 ст. л. грецького йогурту;– 2 ч. л. насіння чіа;– підсолоджувач;– горіхи;– мелена кориця.

Приготування:

Змішайте домашній сир з йогуртом та підсолоджувачем. Можна перебити в чаші блендера або розім'яти виделкою.

Додайте насіння чіа та перемішайте.



Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

Груші розріжте навпіл, видаліть серединки.

Викладіть начинку в груші, посипте горішками та меленою корицею.

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї запікатися начинені груші на 20 – 30 хвилин.



Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers