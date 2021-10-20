Вибухове поєднання смаків: груша, запечена із сиром та горішками

20 жовтня 2021 , 16:39
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Приготуйте цей десерт вдома – і ви закохаєтеся в нього з першого шматочка! А щоб запечені груші стали ще пікантнішими, додайте до начинки трішки сиру Дор Блу або Горгонзоли.

Груші можна так запікати й на перекус, і до святкового столу. Вишукано й геть не складно у приготуванні!

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Горіхи можна взяти будь-які: волоські, мигдаль, фундук, кеш'ю. А замість сиропу чудово підійде домашній мед. Нумо готувати разом!

Рецепт груш, запечених із сиром

  • Час: 30 – 35 хвилин
  • Порції: 3


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 3 груші;
 – 90 г домашнього сиру;
 – 4 ст. л. грецького йогурту;
 – 2 ч. л. насіння чіа;
 – підсолоджувач;
 – горіхи;
 – мелена кориця.

Приготування:

  1. Змішайте домашній сир з йогуртом та підсолоджувачем. Можна перебити в чаші блендера або розім'яти виделкою.
  1. Додайте насіння чіа та перемішайте.


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

  1. Груші розріжте навпіл, видаліть серединки.
  1. Викладіть начинку в груші, посипте горішками та меленою корицею.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї запікатися начинені груші на 20 – 30 хвилин.


Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers

  1. Готові груші можна полити сиропом та подавати до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак