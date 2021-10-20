Вибухове поєднання смаків: груша, запечена із сиром та горішками
20 жовтня 2021 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Приготуйте цей десерт вдома – і ви закохаєтеся в нього з першого шматочка! А щоб запечені груші стали ще пікантнішими, додайте до начинки трішки сиру Дор Блу або Горгонзоли.
Груші можна так запікати й на перекус, і до святкового столу. Вишукано й геть не складно у приготуванні!
Читайте також Як витрачати менше часу на приготування страв: 10 дієвих порад
Горіхи можна взяти будь-які: волоські, мигдаль, фундук, кеш'ю. А замість сиропу чудово підійде домашній мед. Нумо готувати разом!
Рецепт груш, запечених із сиром
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 3
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
– 3 груші;
– 90 г домашнього сиру;
– 4 ст. л. грецького йогурту;
– 2 ч. л. насіння чіа;
– підсолоджувач;
– горіхи;
– мелена кориця.
Приготування:
- Змішайте домашній сир з йогуртом та підсолоджувачем. Можна перебити в чаші блендера або розім'яти виделкою.
- Додайте насіння чіа та перемішайте.
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
- Груші розріжте навпіл, видаліть серединки.
- Викладіть начинку в груші, посипте горішками та меленою корицею.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї запікатися начинені груші на 20 – 30 хвилин.
Запечені груші з сиром / Фото Fat Killers
- Готові груші можна полити сиропом та подавати до столу. Смачного!