Вічна класика на осінній мотив: рецепт ризото з гарбузом та білим вином

Якщо ви ніколи не куштували ризото з гарбузом – саме час спробувати приготувати його вдома. Страва готується доволі швидко, та не потребує особливих навичок у кулінарії.

Ризото з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризото, яке й сам готує для рідних.

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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай,

– прокоментував Ярославський.

До готового ризото можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.

Ризото з гарбузом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2



Ризото з гарбузом / Фото Ярославського

– 120 грамів рису арборіо;– 30 грамів ріпчастої цибулі;– 40 грамів білого сухого вина;– 250 грамів нарізаного кубиком гарбуза;– 15 грамів оливкової олії;– 35 грамів вершкового масла;– 80 грамів тертого пармезану;– овочевий бульйон (500 – 600 мілілітрів).

Приготування:

Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.

Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.



Продукти для страви / Фото Ярославського

Висипте до овочів рис та перемішайте.

Влийте вино та виваріть його.

Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.

Через 20 – 23 хвилини додайте до ризото улюблені трави та перемішайте.

Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко,

– прокоментував Володимир Ярославський.

Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.



Ризото з гарбузом / Фото Ярославського