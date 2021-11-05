Вічна класика на осінній мотив: рецепт ризото з гарбузом та білим вином
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Якщо ви ніколи не куштували ризото з гарбузом – саме час спробувати приготувати його вдома. Страва готується доволі швидко, та не потребує особливих навичок у кулінарії.
Ризото з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризото, яке й сам готує для рідних.
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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай,
– прокоментував Ярославський.
До готового ризото можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.
Ризото з гарбузом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
Ризото з гарбузом / Фото Ярославського
– 120 грамів рису арборіо;
– 30 грамів ріпчастої цибулі;
– 40 грамів білого сухого вина;
– 250 грамів нарізаного кубиком гарбуза;
– 15 грамів оливкової олії;
– 35 грамів вершкового масла;
– 80 грамів тертого пармезану;
– овочевий бульйон (500 – 600 мілілітрів).
Приготування:
- Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.
- Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.
Продукти для страви / Фото Ярославського
- Висипте до овочів рис та перемішайте.
- Влийте вино та виваріть його.
- Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.
- Через 20 – 23 хвилини додайте до ризото улюблені трави та перемішайте.
Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко,
– прокоментував Володимир Ярославський.
- Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.
Ризото з гарбузом / Фото Ярославського
- Різотто подають одразу ж, не чекають доки воно охолоне. Можна додавати до страви гарбузове насіння, будь-який сир, оливкову олію та смажений хрумкий бекон. Смачного!