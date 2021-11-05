Вічна класика на осінній мотив: рецепт ризото з гарбузом та білим вином

5 листопада 2021 , 17:03
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Якщо ви ніколи не куштували ризото з гарбузом – саме час спробувати приготувати його вдома. Страва готується доволі швидко, та не потребує особливих навичок у кулінарії.

Ризото з гарбузом – ситна та поживна страва, яка прийде до смаку як італійцю, так і українцю. Володимир Ярославський залюбки поділився рецептом смачного гарбузового ризото, яке й сам готує для рідних.

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Проста страва, але як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії – головний секрет: трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай, 
 – прокоментував Ярославський.

До готового ризото можна додавати гарбузове насіння, обсмажені шматочки прошуто чи бекону або подавати до столу одразу по приготуванню.

Ризото з гарбузом

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2


Ризото з гарбузом / Фото Ярославського

Інгредієнти:
 – 120 грамів рису арборіо;
 – 30 грамів ріпчастої цибулі;
 – 40 грамів білого сухого вина;
 – 250 грамів нарізаного кубиком гарбуза;
 – 15 грамів оливкової олії;
 – 35 грамів вершкового масла;
 – 80 грамів тертого пармезану;
 – овочевий бульйон (500 – 600 мілілітрів).

Приготування:

  1. Наріжте дрібними кубиками цибулю та обсмажте на оливковій олії.
  1. Додайте на сковорідку нарізаний кубиком гарбуз та перемішайте з цибулею.


Продукти для страви / Фото Ярославського

  1. Висипте до овочів рис та перемішайте.
  1. Влийте вино та виваріть його.
  1. Влийте до рису овочевий бульйон кількома порціями, посоліть його та готуйте страву при постійному помішуванні.
  1. Через 20 – 23 хвилини додайте до ризото улюблені трави та перемішайте.

Коли ще рис досить щільний, але вже майже готовий – я перевіряю на пальцях, щоб тверда середина ділилася на 2 – 3 частини, коли розтираєш зернятко, 
 – прокоментував Володимир Ярославський.

  1. Дістаньте зі страви гілочки ароматних трав та додайте вершкове масло. Вимішайте страву та додайте пармезан.


Ризото з гарбузом / Фото Ярославського

  1. Різотто подають одразу ж, не чекають доки воно охолоне. Можна додавати до страви гарбузове насіння, будь-який сир, оливкову олію та смажений хрумкий бекон. Смачного!
Автор: Богданна Рибак