Віденська паска: елементарний рецепт на "нічному" тісті

7 квітня 2024, 18:56
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Джерело:

"Все просто"

Якщо ви вирішили цьогоріч пекти паску, приготуйте віденську. Вона печеться ще простіше, ніж звичайна.

Опара ставиться звечора, а замішується тісто і випікаються вироби вже зранку. Цей рецепт точно не завдасть вам зайвих клопотів.

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Віденська паска

  • Час: 3 години
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 130 грамів масла;
– 900 грамів борошна;
– 11 грамів сухих дріжджів;
– 250 мілілітрів молока 2,5%;
– 250 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 150 грамів родзинок.
Для змащування:
–  1 жовток;
– 1 столова ложка молока.

Приготування:

  1. До теплого молока додайте дріжджі, цукор, м'яке вершкове масло та яйця. Перемішайте вінчиком до однорідності, після чого накрийте харчовою плівкою і залиште на ніч у теплому місці.
  2. Зранку насипте половину просіяного борошна, сіль, ванільний цукор і розмішайте ложкою. Родзинки промийте, просушіть і теж додайте в тісто.
  3. Просійте другу частину борошна. Перемішайте спочатку ложкою, а потім – руками. Вимішуйте тісто впродовж 10 – 15 хвилин.
  4. Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте з них кулі й викладіть у форми для випікання. Накрийте рушником і залиште на 90 хвилин, щоб піднялися.
  5. Жовток змішайте з молоком і змастіть ним паски. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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Автор: Ольга Котів