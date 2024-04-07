Віденська паска: елементарний рецепт на "нічному" тісті
7 квітня 2024, 18:56Читать новость на русском
Джерело:"Все просто"
Якщо ви вирішили цьогоріч пекти паску, приготуйте віденську. Вона печеться ще простіше, ніж звичайна.
Опара ставиться звечора, а замішується тісто і випікаються вироби вже зранку. Цей рецепт точно не завдасть вам зайвих клопотів.
Буде смачно Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день
Віденська паска
- Час: 3 години
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 130 грамів масла;
– 900 грамів борошна;
– 11 грамів сухих дріжджів;
– 250 мілілітрів молока 2,5%;
– 250 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 150 грамів родзинок.
Для змащування:
– 1 жовток;
– 1 столова ложка молока.
Приготування:
- До теплого молока додайте дріжджі, цукор, м'яке вершкове масло та яйця. Перемішайте вінчиком до однорідності, після чого накрийте харчовою плівкою і залиште на ніч у теплому місці.
- Зранку насипте половину просіяного борошна, сіль, ванільний цукор і розмішайте ложкою. Родзинки промийте, просушіть і теж додайте в тісто.
- Просійте другу частину борошна. Перемішайте спочатку ложкою, а потім – руками. Вимішуйте тісто впродовж 10 – 15 хвилин.
- Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте з них кулі й викладіть у форми для випікання. Накрийте рушником і залиште на 90 хвилин, щоб піднялися.
- Жовток змішайте з молоком і змастіть ним паски. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.