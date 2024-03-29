Ця смачна паска на жовтках цілком може стати вашою улюбленою. Тому обов'язково збережіть цей рецепт.
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Рецепт паски від Лілії Цвіт
- Час: 5 годин
- Порцій: 10
Приготування:
- Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте та всипте 8 столових ложок борошна. Знову перемішайте.
- Накрийте миску харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 30 хвилин.
- В окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте міксером до розчинення цукру.
- Вилийте жовткову суміш до опари та додайте борошно в 3 етапи, постійно вимішуючи тісто.
- Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте протягом 15 хвилин, щоразу підливаючи трішки олії.
- Перекладіть тісто знову в миску, накрийте плівкою та залиште на 1,5 – 2 години, щоб тісто підросло.
- Після цього змастіть руки олією та помніть тісто знову. Додайте горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти, обсипані 2 столовими ложками борошна.
- Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією.
- Ще раз вимісіть. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто, заповнивши їх на третину. За бажанням можна прикрасити верх паски фігурками з тіста.
- Коли паска у формах підійде втричі, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту до 160 градусів духовку. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину.