Завжди буде мало: апетитна намазка на хліб із часником та беконом

27 жовтня 2021 , 11:15
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Джерело:

інстаграм Аліси Купер

Приготувати сирну намазку – найпростіша річ! На святковий стіл її можна подати на загальному глибокому тарелі або ж кожному гостеві окремо, сформувавши невеличкі порційні кульки.

Ця закуска ідеально поєднується з хрумкими грінками, крекерами, хлібом, овочами. Вибух апетиту гарантуємо!

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За рецептом, сирну намазку потрібно охолодити. Однак, якщо поспішаєте, перекладіть її до красивої посудини й одразу подавайте до столу. 

Рецепт сирної намазки з беконом та зеленню

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6


Сирна намазка / Фото Аліси Купер

Інгредієнти:
 – 300 г крем-сиру;
 – 150 г твердого сиру чедер;
 – 4 пера зеленої цибулі;
 – 5 гілочок базиліку;
 – 5 г кінзи;
 – 1 ст. л. сухого часнику;
 – 100 г бекону.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте бекон та обсмажте його на розігрітій сковорідці. Перекладіть обсмажений бекон на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. У глибокому посуді змішайте крем-сир, натріть твердий сир та дрібно наріжте зелень. Посипте все сухим часником та беконом.
  1. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
  1. Сформуйте з сирної маси кульки розміром з волоський горіх, загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 30 – 40 хвилин.


Сирна намазка / Фото Аліси Купер

  1. Подавайте сирну намазку до столу охолодженою.

Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак