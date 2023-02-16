Незабаром мороз поступиться місцем теплу, і кожен з нас захоче виїхати на природу. Смак м'яса – важливий елемент відпочинку, але не варто приділяти йому всю свою увагу та час.

Барбекю – це насамперед відпочинок, а не довге приготування страв на природі. Звісно, кожен хоче, аби їжа була особливо смачною, але не варто аж надто зациклюватися на процесі, інакше набратися сил та натхнення вам точно не вдасться.

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Перше, про що варто потурбуватися, аби не стояти постійно над м'ясом – правильна відстань до вугілля. Мала відстань дозволить приготувати страву швидше, але тоді ризик отримання підгорілостей надто високий.

Також врахуйте, що через жир, який буде скапувати з м'яса, буде спалахувати вогонь, який може обсмалити страву. Краще поставити м'ясо вище і більше спілкуватися, аніж постійно пильнувати біля вогню.

Ідеальний вікенд / Фото Pexels

Якщо ви будете смажити сосиски – схитруйте та трішки відваріть їх вдома, щоб вогонь лише довів їх до готовності. Також ви будете точно впевненими, що всередині вони не будуть сирими. Окрім того, це скоротить час їхнього готування на вогні, тому ви зможете більше відпочити, а саме за цим ми їдемо на природу.

Що стосується шашлику, то завжди варто розглянути варіант з курячим м'ясом, яке не поступається свинині смаком, але готується легше та набагато швидше.