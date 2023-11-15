Класичний рецепт вінегрету: готуємо традиційний салат з квасолею та заправкою з винного оцту
Джерело:Євген Клопотенко
Вінегрет – смачний салат, який складається з доступних інгредієнтів. Спробуйте приготувати його за класичним рецептом – із заправкою з винного оцту.
Існує багато версій походження цієї страви, однак історики сходяться на думці, що назва походить із французької мови та означає "винний оцет". В оригінальному рецепті вінегрету й справді заправка робиться на його основі.
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Рецепт класичного вінегрету
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для вінегрету:
– 2 середні буряки;
– 2 великі моркви;
– 4 середні картоплини;
– 2 солоні огірки;
– 150 грамів квашеної капусти;
– 250 грамів консервованої білої квасолі;
– банка зеленого горошку;
– половина чайної ложки коріандру.
Що потрібно для заправки:
– 1 столова ложка гірчиці у зернах;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Буряк – смачний та корисний овоч / Фото Unsplash
Приготування:
- Помийте 2 середні буряки, 2 великі моркви та 4 середні картоплини. Картоплю та моркву складіть в одну каструлю, а буряки окремо. Залийте овочі водою та варіть до готовності. Першою звариться картопля, приблизно через 25 – 35 хвилин. Дістаньте її, а моркву залиште варитися, адже на її приготування потрібно приблизно 35 – 40 хвилин. На приготування буряків необхідно ще більше часу – 1,5 – 2 години. Перевіряйте готовність овочів гострим тонким ножем.
- Залиште овочі охолонути. Після цього почистьте їх та наріжте однаковим середнім кубиком. Складіть у глибоку велику миску.
- У миску до овочів додайте 150 грамів квашеної капусти. Поріжте середнім кубиком 2 солоні огірки, і теж додайте до всіх інгредієнтів салату. Використовуйте саме солоні огірки, а не мариновані, адже в заправці до вінегрету є винний оцет.
- Додайте 250 грамів консервованої або вареної білої квасолі. Також можна додати зелений консервований горошок.
- Щоб приготувати заправку до салату, змішайте у невеликій мисці 1 столову ложку гірчиці у зернах, 4 столові ложки оливкової олії та 1 столову ложку винного оцту. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Заправте салат та додайте половину чайної ложки коріандру. Якщо необхідно, доведіть смак сіллю та перцем.