Класичний рецепт вінегрету: готуємо традиційний салат з квасолею та заправкою з винного оцту

15 листопада 2023, 18:10
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Джерело:

Євген Клопотенко

Вінегрет – смачний салат, який складається з доступних інгредієнтів. Спробуйте приготувати його за класичним рецептом – із заправкою з винного оцту.

Існує багато версій походження цієї страви, однак історики сходяться на думці, що назва походить із французької мови та означає "винний оцет". В оригінальному рецепті вінегрету й справді заправка робиться на його основі.

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Рецепт класичного вінегрету

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти для вінегрету:
– 2 середні буряки;
– 2 великі моркви;
– 4 середні картоплини;
– 2 солоні огірки;
– 150 грамів квашеної капусти;
– 250 грамів консервованої білої квасолі;
– банка зеленого горошку;
– половина чайної ложки коріандру.

Що потрібно для заправки:
– 1 столова ложка гірчиці у зернах;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.


Буряк – смачний та корисний овоч / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Помийте 2 середні буряки, 2 великі моркви та 4 середні картоплини. Картоплю та моркву складіть в одну каструлю, а буряки окремо. Залийте овочі водою та варіть до готовності. Першою звариться картопля, приблизно через 25 – 35 хвилин. Дістаньте її, а моркву залиште варитися, адже на її приготування потрібно приблизно 35 – 40 хвилин. На приготування буряків необхідно ще більше часу – 1,5 – 2 години. Перевіряйте готовність овочів гострим тонким ножем.
  2. Залиште овочі охолонути. Після цього почистьте їх та наріжте однаковим середнім кубиком. Складіть у глибоку велику миску.
  3. У миску до овочів додайте 150 грамів квашеної капусти. Поріжте середнім кубиком 2 солоні огірки, і теж додайте до всіх інгредієнтів салату. Використовуйте саме солоні огірки, а не мариновані, адже в заправці до вінегрету є винний оцет.
  4. Додайте 250 грамів консервованої або вареної білої квасолі. Також можна додати зелений консервований горошок.
  5. Щоб приготувати заправку до салату, змішайте у невеликій мисці 1 столову ложку гірчиці у зернах, 4 столові ложки оливкової олії та 1 столову ложку винного оцту. Посоліть та поперчіть до смаку.
  6. Заправте салат та додайте половину чайної ложки коріандру. Якщо необхідно, доведіть смак сіллю та перцем.
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Автор: Ольга Котів