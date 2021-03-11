Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст

Вінегрет чудово підійде для пісного меню, адже у цьому салаті не має м'яса та молочних продуктів.

Салат "Вінегрет" надзвичайно смачний та корисний для організму, адже складається з овочів та без додавання шкідливих жирів. Страва підходить як для дієтичного меню, так і для пісного.

Читайте також Оливкова олія: як обирати, користь та шкода

Приготуйте салат "Вінегрет" для всієї родини та подавайте його до столу з хрумкими грінками з чорного хліба або ласуйте з поживними хлібцями.

Рецепт салату "Вінегрет"

Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть. Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте. Зцідіть воду з квасолі та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте. Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів. Посоліть салат та поцукруйте за бажанням, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте. Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин. Смачного!

– 4 картоплини;– 300 г квашеної капусти;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 морква;– 3 ст. л оливкової або соняшникової олії;– 2 буряки;– 4 квашених огірки;– 200 г відвареної квасолі.