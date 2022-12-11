Якщо важко вийняти випічку з форми: який секрет допоможе впоратися за кілька хвилин

Інколи трапляється, що випічка просто не хоче покидати форму, в якій готувалася. Не варто поспішати та руйнувати страву – існують прості поради, які точно стануть у пригоді.

Випічка – це зазвичай гордість кожної господині. Її ароматний смак та ніжний смак підкорюють абсолютно всіх, тож немає нічого дивного в тому, що ми доволі часто звертаємося до цих рецептів.

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Втім, не завжди все йде за планом: на останньому етапі випічка наче не хоче покидати форму, кришиться та прилипає до стінок, хоча ніхто не забув масло та пергаментний папір. Якщо таке трапилося – не біда, головне не кидатися в паніку та не виймати страву з форми силоміць.

Що робити, якщо випічка не витягається з форми

Виймати гарячу випічку з тіста – доволі непросте завдання, з яким можна впоратися лише тоді, коли все пішло за планом. Якщо виникли проблеми, то тісту потрібно дати трішки охолонути, щоб воно було теплим.

Випічка – це завжди смачно / Фото Pexels

Для цього потрібно приблизно 15 – 20 хвилин. Не чекайте довше, адже з холодною випічкою впоратися буде ще важче. Також наступного разу спробуйте у якості "буфера" між формою та тістом використати борошно або панірувальні сухарі.

Існує ще один спосіб на випадок, якщо гості або родина вже за столом, тому чекати – не варіант. Спочатку треба постукати по дну форми, аби від неї відстав них випічки. Тоді беремо ніж та акуратно обрізаємо по краях. Вістря повинне торкатися дна форми, інакше при спробі вийняти страву тісто може розвалитися.

Коли виконали цю нехитру маніпуляцію, приставляємо до верха форми дошку та перевертаємо її різким, впевненим рухом. Страва опиниться на дошці, після чого ви можете нарізати її та подавати до столу.

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