Корисний сніданок: рецепт вівсяної запіканки з яблуками

20 червня 2021 , 10:25
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Джерело:

Fat Killers

Як приготувати смачний та корисний сніданок? Ми підготували для вас рецепт запіканки з яблуками та вівсяними пластівцями, яка сподобається всім.

Сніданки з вівсяних пластівців – найпопулярніша страва в усьому світі. Овес містить вітаміни B1, фосфор, мідь, цинк, клітковину та білки. Це корисний і поживний продукт. 

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Якщо бажаєте урізноманітнити щоденне меню, приготуйте запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями.

Яблука обирайте солодкі. Дієтичну страву готують без борошна, з додаванням тертих яблук, вівсяних пластівців, молока, яйця та родзинок. Подавайте як основну страву або легкий десерт. Для прикрашання обирайте будь-які улюблені та сезонні ягоди. 

Як приготувати запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 175 ккал
Інгредієнти:
– 50 грамів домашнього сиру;
– 30 грамів вівсяних пластівців;
– 45 грамів молока 2,5- 3,2%;
– 2 яблука;
– 1 яйце;
– 15 грамів родзинок;
– ванільний цукор;
– кориця;
– лохина.
  1. Яблука помийте, почистіть від шкірки та кісточок. Натріть на грубій тертці.

Яблука/Фото Рexels

  1. Родзинки викладіть у миску, додайте теплу кип'ячену воду, залиште для розм'якшення. Зцідіть воду.
  2. У мисці з'єднайте вівсяні пластівці з тертим яблуком, додайте молоко, яйце.
  3. Далі – додайте родзинки, ванільний цукор, дрібку кориці, перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Процес приготування тіста/ Фото Рexels

  1. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вилийте тісто.
  2. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин до готовності.
  3. Дістаньте готову запіканку з духовки, залиште для охолодження.

 

  1. Викладіть на тарілку, задекоруйте домашнім сиром та ягодами. Подавайте до столу. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева