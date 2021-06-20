Корисний сніданок: рецепт вівсяної запіканки з яблуками

Як приготувати смачний та корисний сніданок? Ми підготували для вас рецепт запіканки з яблуками та вівсяними пластівцями, яка сподобається всім.
Сніданки з вівсяних пластівців – найпопулярніша страва в усьому світі. Овес містить вітаміни B1, фосфор, мідь, цинк, клітковину та білки. Це корисний і поживний продукт.
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Якщо бажаєте урізноманітнити щоденне меню, приготуйте запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями.
Яблука обирайте солодкі. Дієтичну страву готують без борошна, з додаванням тертих яблук, вівсяних пластівців, молока, яйця та родзинок. Подавайте як основну страву або легкий десерт. Для прикрашання обирайте будь-які улюблені та сезонні ягоди.
Як приготувати запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 175 ккал
– 50 грамів домашнього сиру;
– 30 грамів вівсяних пластівців;
– 45 грамів молока 2,5- 3,2%;
– 2 яблука;
– 1 яйце;
– 15 грамів родзинок;
– ванільний цукор;
– кориця;
– лохина.
- Яблука помийте, почистіть від шкірки та кісточок. Натріть на грубій тертці.
Яблука/Фото Рexels
- Родзинки викладіть у миску, додайте теплу кип'ячену воду, залиште для розм'якшення. Зцідіть воду.
- У мисці з'єднайте вівсяні пластівці з тертим яблуком, додайте молоко, яйце.
- Далі – додайте родзинки, ванільний цукор, дрібку кориці, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
Процес приготування тіста/ Фото Рexels
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вилийте тісто.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин до готовності.
- Дістаньте готову запіканку з духовки, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте домашнім сиром та ягодами. Подавайте до столу. Смачного!