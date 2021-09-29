Вівсяне печиво наче зі Starbucks: рецепт із родзинками та журавлиною

Уранці не завжди є час крутитися коло багатокомпонентного сніданку, але можна приготувати щось смачненьке заздалегідь. Наприклад, печиво із сухофруктами. Воно чудово смакує з молоком!

Зовні наше печиво дуже подібне до того, що подають в американських кав'ярнях Starbucks. Але тісто на нього ми замішуватимемо з цільнозернового борошна та вівсяних пластівців.

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Страва, звісно, не надто дієтична, але 1 – 2 печенюшки до ранкової кави, гадаємо, фігурі не зашкодять, а от настрій далебі покращать!

Рецепт вівсяного печива з родзинками та журавлиною

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 12 штук

Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

– 120 г вершкового масла;– 80 г цукру;– 1 куряче яйце;– 1 скл. вівсяних пластівців;– 1 скл. цільнозернового борошна;– ½ ч. л. розпушувача;– ½ ч. л. меленої кориці;– дрібка солі;– 2 – 3 ст. л. родзинок, сушеної вишні та журавлини;– 50 г білого шоколаду;– жменька горіхів.

Приготування:

М'яке вершкове масло збийте з цукром до пишноти. Додайте яйце й знову збийте блендером.

Додайте до маси мелену корицю та дрібку солі.

Висипте до масляної маси вівсяні пластівці й перемішайте.

Додайте до маси борошно, розпушувач й вимішайте тісто до однорідної консистенції.

Додайте до тіста сухофрукти та горішки, подрібнений шоколад і ще раз усе вимішайте.

Розділіть тісто на 4 частини й з кожної з них сформуйте за допомогою столової ложки печиво. Руки радимо змочити водою, щоб тісто до них не липло.



Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

Викладіть сформоване печиво на килимок для випічки або на деко, укрите шаром пергаменту. Між печенюшками має бути достатня відстань, адже під час випікання вони збільшаться в розмірі.

Відправте печиво до розігрітої до 180 градусів духовки на 15 – 18 хвилин.

Готове печиво викладіть на таріль і подавайте до столу.

Смачного!