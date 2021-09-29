Вівсяне печиво наче зі Starbucks: рецепт із родзинками та журавлиною

29 вересня 2021 , 15:16
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Джерело:

Busy But Healthy

Уранці не завжди є час крутитися коло багатокомпонентного сніданку, але можна приготувати щось смачненьке заздалегідь. Наприклад, печиво із сухофруктами. Воно чудово смакує з молоком!

Зовні наше печиво дуже подібне до того, що подають в американських кав'ярнях Starbucks. Але тісто на нього ми замішуватимемо з цільнозернового борошна та вівсяних пластівців.

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Страва, звісно, не надто дієтична, але 1 – 2 печенюшки до ранкової кави, гадаємо, фігурі не зашкодять, а от настрій далебі покращать!

Рецепт вівсяного печива з родзинками та журавлиною

  • Час: 80 хвилин
  • Порції:  12 штук

Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

Інгредієнти:
 – 120 г вершкового масла;
 – 80 г цукру;
 – 1 куряче яйце;
 – 1 скл. вівсяних пластівців;
 – 1 скл. цільнозернового борошна;
 – ½ ч. л. розпушувача;
 – ½ ч. л. меленої кориці;
 – дрібка солі;
 – 2 – 3 ст. л. родзинок, сушеної вишні та журавлини;
 – 50 г білого шоколаду;
 – жменька горіхів.

Приготування:

  1. М'яке вершкове масло збийте з цукром до пишноти. Додайте яйце й знову збийте блендером.
  1. Додайте до маси мелену корицю та дрібку солі.
  1. Висипте до масляної маси вівсяні пластівці й перемішайте.
  1. Додайте до маси борошно, розпушувач й вимішайте тісто до однорідної консистенції.
  1. Додайте до тіста сухофрукти та горішки, подрібнений шоколад і ще раз усе вимішайте.
  1. Розділіть тісто на 4 частини й з кожної з них сформуйте за допомогою столової ложки печиво. Руки радимо змочити водою, щоб тісто до них не липло.


Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

  1. Викладіть сформоване печиво на килимок для випічки або на деко, укрите шаром пергаменту. Між печенюшками має бути достатня відстань, адже під час випікання вони збільшаться в розмірі.
  1. Відправте печиво до розігрітої до 180 градусів духовки на 15 – 18 хвилин.
  1. Готове печиво викладіть на таріль і подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак