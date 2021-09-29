Вівсяне печиво наче зі Starbucks: рецепт із родзинками та журавлиною
29 вересня 2021 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:Busy But Healthy
Уранці не завжди є час крутитися коло багатокомпонентного сніданку, але можна приготувати щось смачненьке заздалегідь. Наприклад, печиво із сухофруктами. Воно чудово смакує з молоком!
Зовні наше печиво дуже подібне до того, що подають в американських кав'ярнях Starbucks. Але тісто на нього ми замішуватимемо з цільнозернового борошна та вівсяних пластівців.
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Страва, звісно, не надто дієтична, але 1 – 2 печенюшки до ранкової кави, гадаємо, фігурі не зашкодять, а от настрій далебі покращать!
Рецепт вівсяного печива з родзинками та журавлиною
- Час: 80 хвилин
- Порції: 12 штук
Вівсяне печиво / Фото Busy But HealthyІнгредієнти:
– 120 г вершкового масла;
– 80 г цукру;
– 1 куряче яйце;
– 1 скл. вівсяних пластівців;
– 1 скл. цільнозернового борошна;
– ½ ч. л. розпушувача;
– ½ ч. л. меленої кориці;
– дрібка солі;
– 2 – 3 ст. л. родзинок, сушеної вишні та журавлини;
– 50 г білого шоколаду;
– жменька горіхів.
Приготування:
- М'яке вершкове масло збийте з цукром до пишноти. Додайте яйце й знову збийте блендером.
- Додайте до маси мелену корицю та дрібку солі.
- Висипте до масляної маси вівсяні пластівці й перемішайте.
- Додайте до маси борошно, розпушувач й вимішайте тісто до однорідної консистенції.
- Додайте до тіста сухофрукти та горішки, подрібнений шоколад і ще раз усе вимішайте.
- Розділіть тісто на 4 частини й з кожної з них сформуйте за допомогою столової ложки печиво. Руки радимо змочити водою, щоб тісто до них не липло.
Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy
- Викладіть сформоване печиво на килимок для випічки або на деко, укрите шаром пергаменту. Між печенюшками має бути достатня відстань, адже під час випікання вони збільшаться в розмірі.
- Відправте печиво до розігрітої до 180 градусів духовки на 15 – 18 хвилин.
- Готове печиво викладіть на таріль і подавайте до столу.
Смачного!