Буде готовий за 15 хвилин: ситний суп із квасолею, шпинатом та пармезаном
20 січня 2022 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Якщо потрібно накрити на стіл, а часу обмаль – приготуйте квасолевий суп. Ваша родина смакуватиме ароматною, поживною стравою всього за чверть години.
Рецепт супу з білою квасолею та шпинатом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад
Фото Cafe delites
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 6 – 8 зубчиків часнику;
– 6 склянок овочевого бульйону;
– 420 грамів нарізаних кубиками помідорів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка італійських сушених трав;
– 1 чайна ложка солі;
– ½ чайної ложки меленого чорного перцю;
– 4 банки білої квасолі;
– 4 склянки бейбі-шпинату;
– ¾ склянки свіжого тертого сиру пармезан;
– 3 столові ложки подрібненої свіжої петрушки.
Приготування:
- У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
- Додайте нарізану кубиками цибулю та подрібнений часник (готуйте, доки цибуля не стане прозорою, а часник – ароматним), періодично помішуючи.
- Влийте в каструлю бульйон, додайте нарізані помідори. Присмачте все цукром, італійськими травами, сіллю і перцем.
- Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.
Фото Cafe delites
- Додайте квасолю та шпинат і тушкуйте на повільному вогні 2 хвилини.
- Зніміть суп ыз плити, посипте пармезаном і перемішайте.
Смачного!