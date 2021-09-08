Усе пропало: найдешевший заклад із відзнакою гіда Мішлен втратив свою єдину зірку

Hawker Chan – сінгапурський кіоск, відомий найдешевшою у світі стравою з відзнакою Michelin. Славу закладу принесла проста, але смачна куряча локшина із соєвим соусом за 2,50 долара. 2016 року саме вона отримала мішленівську зірку.

1 вересня в Сінгапурі вийшов новий випуск путівника "Мішлен", у якому зірки для Hawker Chan уже немає. Гід відкликав свою відзнаку через погіршення якості "зіркової" страви.

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Кількість не означає якість

На хвилі шаленого ажіотажу після присудження заповітної зірки Hawker Chan почав стрімко розвиватися – і якість його меню впала.



Страва, що отримала зірку Мішлен / Фото what mary loves

Ми дійсно сподіваємося зрозуміти, чому гід Michelin виключив нас зі списку в цьому році. Але ми також розуміємо, що у кожного є своя думка, коли справа доходить до вибору страв. Ми продовжимо подавати смачні і доступні страви, — розповіли представники Hawker Chan.

Халатність чи пандемія

З одного кіоску в центрі китайського кварталу, заклад доріс до франчайзингового ресторану, які розташувалися в Таїланді і на Філіппінах.Чи справді рівень якості страви похитнула популярність, а масла у вогонь підлила пандемія коронавірусу – залишається тільки здогадуватися.



Сінгапурський шеф-кухар Чан Хон Мен, засновник Hawker Chan / Фото СNN

Словами не описати, наскільки ми вдячні нашим клієнтам, які підтримують нас усі ці роки. Ми й надалі будемо наполегливо працювати та прагнути досконалості у подачі найкращої курятини з соєвим соусом за прийнятною для гаманця ціною, — йдеться у повідомленні Hawker Chan.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці закладу в соцмережі фейсбук, шеф-кухар та очільник закладу Чан Хонг Мен, не збирається здаватися. Він й надалі буде готувати свою фірмову страву за секретним рецептом і продавати її людям.