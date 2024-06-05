Можна пекти хоч щодня: готуємо фантастичну шарлотку без яєць та молока
5 червня 2024, 11:18Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Багато українців просто обожнюють шарлотку. І не дарма, адже вона смачна та проста в приготування.
Для цього рецепта навіть не треба яєць чи молока. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Буде смачно Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці
Рецепт шарлотки без яєць та молока
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 300 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– половина чайної ложки солі;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 180 мілілітрів води;
– 75 мілілітрів олії;
– 4 великі яблука;
– половина чайної ложки кориці;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Для найкращого результату використовуйте глибоку форму для випікання діаметром 24 сантиметри.
- У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор-пісок і ванільний цукор. Помішуючи, влийте воду кімнатної температури та олію без запаху. Слідкуйте, щоб всі інгредієнти добре перемішалися.
- Почистьте 3 великі яблука й наріжте їх кубиками середнього розміру. Викладіть яблука в тісто та перемішайте.
- Ще одне велике яблуко, яке залишилося, почистьте і наріжте тонкими скибками. Змастіть форму для випікання олією й перекладіть у неї тісто. Розрівняйте його й зверху викладіть віялом шар яблук.
- Посипте пиріг корицею та відправте у духовку. Випікайте протягом 35 – 40 хвилин до золотистого кольору. Готову шарлотку охолодіть і посипте цукровою пудрою.