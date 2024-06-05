Можна пекти хоч щодня: готуємо фантастичну шарлотку без яєць та молока

5 червня 2024, 11:18
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Джерело:

Shuba

Багато українців просто обожнюють шарлотку. І не дарма, адже вона смачна та проста в приготування.

Для цього рецепта навіть не треба яєць чи молока. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Рецепт шарлотки без яєць та молока

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– половина чайної ложки солі;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 180 мілілітрів води;
– 75 мілілітрів олії;
– 4 великі яблука;
– половина чайної ложки кориці;
– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Для найкращого результату використовуйте глибоку форму для випікання діаметром 24 сантиметри.
  2. У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор-пісок і ванільний цукор. Помішуючи, влийте воду кімнатної температури та олію без запаху. Слідкуйте, щоб всі інгредієнти добре перемішалися.
  3. Почистьте 3 великі яблука й наріжте їх кубиками середнього розміру. Викладіть яблука в тісто та перемішайте.
  4. Ще одне велике яблуко, яке залишилося, почистьте і наріжте тонкими скибками. Змастіть форму для випікання олією й перекладіть у неї тісто. Розрівняйте його й зверху викладіть віялом шар яблук.
  5. Посипте пиріг корицею та відправте у духовку. Випікайте протягом 35 – 40 хвилин до золотистого кольору. Готову шарлотку охолодіть і посипте цукровою пудрою.

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Автор: Ольга Котів