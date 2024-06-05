Можна пекти хоч щодня: готуємо фантастичну шарлотку без яєць та молока

Багато українців просто обожнюють шарлотку. І не дарма, адже вона смачна та проста в приготування.

Для цього рецепта навіть не треба яєць чи молока. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

Буде смачно Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Рецепт шарлотки без яєць та молока

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 300 грамів борошна;– 2 чайні ложки розпушувача;– половина чайної ложки солі;– 180 грамів цукру;– 1 чайна ложка ванільного цукру;– 180 мілілітрів води;– 75 мілілітрів олії;– 4 великі яблука;– половина чайної ложки кориці;– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Для найкращого результату використовуйте глибоку форму для випікання діаметром 24 сантиметри. У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор-пісок і ванільний цукор. Помішуючи, влийте воду кімнатної температури та олію без запаху. Слідкуйте, щоб всі інгредієнти добре перемішалися. Почистьте 3 великі яблука й наріжте їх кубиками середнього розміру. Викладіть яблука в тісто та перемішайте. Ще одне велике яблуко, яке залишилося, почистьте і наріжте тонкими скибками. Змастіть форму для випікання олією й перекладіть у неї тісто. Розрівняйте його й зверху викладіть віялом шар яблук. Посипте пиріг корицею та відправте у духовку. Випікайте протягом 35 – 40 хвилин до золотистого кольору. Готову шарлотку охолодіть і посипте цукровою пудрою.