Важливо, щоб торт постояв щонайменше 10 годин у холодильнику, аби крем гарно просякнув у коржі. Тому краще пекти його на ніч.

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Рецепт торта "Наполеон" з яблуками

Час: 1 година 30 хвилин + 3 години підготовки

Порції: 15

Приготування:

  • Щоб зробити тісто, спершу змішайте сметану з жовтками та оцтом.
  • Холодне масло перетріть з борошном в крихту за допомогою кухонного комбайна. Також для цього можна використати терку.
  • До борошняно-масляної крихти влийте сметанну суміш і швидко замісіть тісто. Довго не вимішуйте, аби масло не розтануло. Важливо лише поєднати компоненти.
  • З тіста сформуйте брикет, обгорніть його харчовою плівкою та покладіть в холодильник на 10 – 12 годин.
  • Після того, як тісто настоїться, поділіть його на 8 однакових частин і знову покладіть в холодильник. Виймайте по одній частинці – лише той шматок, з яким працюватимете. Решта тіста має бути в холодильнику, щоб масло не тануло і коржі вийшли листковими.
  • Кожну частинку тонко розкачайте, виріжте до потрібного розміру, поколіть виделкою. Випікайте коржі при температурі 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. Обрізки тіста також спечіть.
  • Щоб зробити яблучний прошарок, до води додайте цукор та доведіть її до кипіння.
  • Яблука почистьте, тонко наріжте і проваріть в сиропі 2 – 3 хвилини.
  • Для крему до 150 мілілітрів молока (із загальної кількості) додайте жовтки та розмішайте вінчиком. Всипте крохмаль з борошном та ще раз добре розмішайте, щоб не було грудочок.
  • До решти молока додайте цукор і ваніль, доведіть до кипіння, після чого влийте жовтково-крохмально-борошняну суміш. Кип'ятіть крем 1 хвилину, помішуючи. Далі зніміть його з вогню, накрийте плівкою в контакт та залиште до охолодження.
  • Масло збийте до побіління. Потім додайте в нього по ложці заварний крем, добре збиваючи до однорідності.
  • Щоб скласти торт, на корж викладіть 1 – 2 ложки крему, зверху – яблучний прошарок та прикрийте наступним коржем, тоненько змазаним кремом.
  • Верх і боки торта покрийте кремом і посипте крихтою з обрізків тіста, які можна подрібнити блендером або руками.
  • Залиште готовий торт при кімнатній температурі на 1 – 2 години. Тоді покладіть його в холодильник на 10 – 12 годин, щоб "Наполеон" став ще смачнішим.

Смачного!