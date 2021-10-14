Яблучний сік: секрети консервації

Осінь – сезон врожаю яблук. Закрутити фруктовий сік – чудова ідея, яка дозволить всю зиму смакувати улюблений напій.

Яблучний сік – це напій, який буде доречним як для повсякденного вжитку, так і для святкових подій. Окрім того, він дуже корисний, але варто пам'ятати, що він підвищує рівень цукру у крові, тому людям із діабетом вживати його не варто.

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Заготувати яблучний сік легко, але варто знати про кілька секретів, які допоможуть отримати найкращий результат.

Смачний та корисний напій / Фото Pixabay

Сорт

Терпкі та кислі яблука – поганий вибір для соку. Варто обирати солодкі та соковиті плоди, саме вони дадуть найкращий результат. Слід звернути увагу на сорти Антонівка, Пармен, Аніс, Грушівка, Титівка. Також сорти можна поєднувати – результат потішить смаком.

Піна

У процесі приготування на поверхні соку з’являється піна. Її треба обов'язково збирати – сік буде світлішим та даватиме менше осаду.

Освітлення

Лимон допоможе зробити консервацію світлішою. На 1 літр соку беруть 1 столову ложку лимонного соку. Також треба додати 2 – 3 столові ложки цукру, щоб нейтралізувати зайву кислоту. Також варто пам'ятати, що повністю освітлити напій у домашніх умовах не вийде.

Зберігання

Якщо у перші два тижні з'явилися ознаки бродіння, то у подальшому зберіганні немає сенсу. В такому випадку варто спробувати зробити з соку вино або сидр. Також можна відкрити банки, прокип'ятити сік та зробити з нього желе або мармелад.