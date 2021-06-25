Ягідний крамбл без цукру та борошна: домашній рецепт Тані Литвинової

Ви ще не куштували ягідний крамбл? У сезон полуниці та ягід, пропонуємо приготувати ароматний та легкий десерт без цукру та борошна за рецептом Тані Литвинової. Обов'язково спробуйте.

Відома кондитерка Тетяна Литвинова розповідає, як приготувати смачний та запашний пиріг. Вона рекомендує не додавати цукор та борошно, а замінити медом та вівсяними пластівцями.

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Пиріг виходить у міру солодким. Для начинки обирайте суміш різноманітних ягід – малину, чорницю, вишню, ожину, лохину, полуницю.

Крамбл – популярний англійський десерт. У перекладі означає – крихта. Страву готують з овочів і фруктів з розсипчастим тістом з борошна, вершкового масла та цукру. У солодкий рецепт – додають яблука, ожину, персики, сливу, ягоди. Іноді додають молоко, вівсяні та мигдальні пластівці. Подають десерт з морозивом або заварним кремом.

Дієтичний рецепт солодкої випічки з ягодами, сподобається дітям і дорослим.

Як приготувати ягідний крамбл без цукру та борошна

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 147 ккал

Грушу помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте ягоди з грушею, додайте крохмаль, перемішайте.

– 900 грамів ягід (чорниця, вишня, малина);– 600 грамів груші;– 180 грамів вівсяних пластівців (плющених);– 60 грамів меду;– 60 грамів вершкового масла 82%;– 90 грамів крохмалю;– 60 грамів мигдальних пластівців;– цукрова пудра;– м'ята.

Процес перемішування ягід з крохмалем/ Скриншот з відео

Окремо у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з медом, додайте мигдальні пластівці, м'яке вершкове масло, перемішайте.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

У форму викладіть ягоди, зверху вівсяні пластівці. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 40 хвилин. М'яту помийте.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео

Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою, листочками м'яти.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео

Розділіть на порції, викладіть на тарілку. Смачного!

Ягідний крамбл без цукру та борошна – рецепт Тані Литвинової у відео: