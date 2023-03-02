Ягідний пиріг із замороженими ягодами – рецепт до чаю
2 березня 2023, 18:07Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Українська шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом неймовірно смачного заливного пирога із замороженими ягодами.
Простий і універсальний рецепт класного пирога з ягодами стане вашим фаворитом серед іншої домашньої випічки.
Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами
Готувати його можна з будь-якими ягодами, свіжими чи замороженими. Можна обрати якийсь один вид ягід, або зробити асорті. Смак від цього не погіршиться.
Рецепт ягідного пирога
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 220 грамів борошна;
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів сметани;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста.
Для заливки:
– 400 грамів ягід;
– 400 грамів сметани;
– 2 курячих яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 120 грамів цукру;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Спочатку робимо тісто: змішуємо всі інгредієнти. Тісто буде м’яке, ніжне та приємне на дотик. Розкатуємо його на посипаному борошном столі і викладаємо в форму. Ховаємо в холодильник доки готуємо начинку.
- Сметану, яйця, цукор, ваніль і борошно перемішуємо вінчиком до однорідності. В нашу форму з тістом викладаємо ягоди та заливаємо сметанною сумішшю.
- Випікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хв. Серединка має бути "жива" і трішки тремтіти. Даємо пирогу охолонути і стабілізуватися.
Смачного!