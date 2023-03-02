Ягідний пиріг із замороженими ягодами – рецепт до чаю

Українська шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом неймовірно смачного заливного пирога із замороженими ягодами.

Простий і універсальний рецепт класного пирога з ягодами стане вашим фаворитом серед іншої домашньої випічки.

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Готувати його можна з будь-якими ягодами, свіжими чи замороженими. Можна обрати якийсь один вид ягід, або зробити асорті. Смак від цього не погіршиться.

Рецепт ягідного пирога

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 220 грамів борошна;– 150 грамів вершкового масла;– 100 грамів сметани;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста.– 400 грамів ягід;– 400 грамів сметани;– 2 курячих яйця;– 2 столові ложки борошна;– 120 грамів цукру;– ванільний цукор.

Приготування:

Спочатку робимо тісто: змішуємо всі інгредієнти. Тісто буде м’яке, ніжне та приємне на дотик. Розкатуємо його на посипаному борошном столі і викладаємо в форму. Ховаємо в холодильник доки готуємо начинку.

Сметану, яйця, цукор, ваніль і борошно перемішуємо вінчиком до однорідності. В нашу форму з тістом викладаємо ягоди та заливаємо сметанною сумішшю.

Випікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хв. Серединка має бути "жива" і трішки тремтіти. Даємо пирогу охолонути і стабілізуватися.

Смачного!