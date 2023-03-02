Ягідний пиріг із замороженими ягодами – рецепт до чаю

2 березня 2023, 18:07
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Джерело:

Валентина Саєнко

Українська шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом неймовірно смачного заливного пирога із замороженими ягодами.

Простий і універсальний рецепт класного пирога з ягодами стане вашим фаворитом серед іншої домашньої випічки. 

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Готувати його можна з будь-якими ягодами, свіжими чи замороженими. Можна обрати якийсь один вид ягід, або зробити асорті. Смак від цього не погіршиться.

Рецепт ягідного пирога

  • Час: 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти для тіста:
 – 220 грамів борошна;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів сметани;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста.
Для заливки:
 – 400 грамів ягід;
 – 400 грамів сметани;
 – 2 курячих яйця;
 – 2 столові ложки борошна;
 – 120 грамів цукру;
 – ванільний цукор.

Приготування:

  • Спочатку робимо тісто: змішуємо всі інгредієнти. Тісто буде м’яке, ніжне та приємне на дотик. Розкатуємо його на посипаному борошном столі і викладаємо в форму. Ховаємо в холодильник доки готуємо начинку.
  • Сметану, яйця, цукор, ваніль і борошно перемішуємо вінчиком до однорідності. В нашу форму з тістом викладаємо ягоди та заливаємо сметанною сумішшю.
  • Випікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хв. Серединка має бути "жива" і трішки тремтіти. Даємо пирогу охолонути і стабілізуватися.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак