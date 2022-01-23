Як апетитно приготувати картоплю: секрети, які мусить знати кожен

Картопля, безумовно, є одним із улюблених доповнень до обіду. Вона чудово поєднується з м’ясними, рибними та овочевими стравами.

Картопля легко засвоюється і має низьку калорійність , оскільки не містить багато жиру. У свою чергу, в ній є крохмаль, забезпечує організм енергією на весь день.

Важливо Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад

Крім того, картопля містить клітковину, яка регулює роботу травної системи, прискорює обмін речовин і є основою збалансованого харчування.

Дольки картоплі

У такому вигляді картопля – чудова закуска або доповнення до вечері. Готувати їх можна в рукаві, сотейнику або просто на деко. Все, що вам потрібно зробити – це змішати їх з оливковою олією і улюбленими спеціями.

Неймовірно апетитно / Фото pexels

Промийте картоплю і ретельно потріть шкірку (не очищайте). Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю наріжте четвертинками (великими шматочками) і покладіть в більшу миску. Полийте оливковою олією і посипте розмарином, щоб кожна картоплина була вкрита жиром і приправами.

Коли духовка нагріється до потрібної температури, покладіть овочі на гаряче деко. Будьте обережні, оскільки спочатку він може шипіти. Рівномірно розподіліть картоплю і запікайте 20 хвилин. Після закінчення цього часу лопаткою перемішайте картоплю. Випікати ще 20 хвилин. Після закінчення цього часу перевірте, чи запеклася картопля. Якщо ні – потримайте ще п’ять хвилин.

Картопля з соусом – який вибрати?

Будь-який вид картоплі чудово смакує з соусами. Одним із прекрасних варіантів соусу є сир, з’єднаний з вершками, цибулею з сіллю та перцем. З таким гарніром картопля стане смачною вегетаріанською вечерею.

Смачна вечеря / Фото pexels

Чудовим акцентом до запеченої картоплі також стане часниковий соус бешамель. Вам знадобиться всього кілька інгредієнтів. З’єднайте три столові ложки натурального сиру з трьома чайними ложками майонезу і трьома великими зубчиками часнику, видавленим через прес. Приправити сіллю і перцем.