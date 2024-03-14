Про це знають лише обрані: як і з чим правильно їсти модну арахісову пасту

Арахісова паста давно стала улюбленицею дітей. Проте її любить не лише малеча.

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Як і з чим їсти арахісову пасту

Традиційно арахісову пасту намащують на хліб. Однак навіть тут є місце для експериментів, які неодмінно оцінять ваші рідні.

Зокрема, хліб можна підсмажити або зробити з нього тости. Також поверх пасти можна покласти варення, желе чи навіть збиті вершки.

Найпростіше, але не менш смачне і корисне застосування арахісової пасти – їсти її з фруктами і ягодами. Нарізані банани, груші, ківі або сливи, рясно змащені арахісовою пастою, здивують гостей різноманітними відтінками смаку.



Арахісова паста не лише смачна, а й корисна / Фото Unsplash

Якщо арахісова паста не містить цукру, то їсти її можна навіть з овочами. Вони можуть бути будь-якими – вареними, пареними, печеними, смаженими чи навіть сирими. Паста подарує їм ніжний смак і ситність.

Арахісова паста – справжній порятунок для всіх, хто не хоче або не може випікати торти та тістечка. Достатньо змастити нею ніжне печиво, дати настоятися 10 – 15 хвилин, і тістечко буде готове. Також можна зробити цей десерт з декількох шарів – почергово викладаючи коржі та арахісову пасту.

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