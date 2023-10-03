Скільки грамів солі в столовій ложці – тепер ви точно не допустите помилок

Гімалайська, копчена, йодована, морська, кам'яна – це все про сіль. Насправді солі є чимало видів, у кожному куточку світу вона своя, але найкориснішою вважають морську. Як швидко визначити скільки солі в столові ложці, аби без мороки та халеп готувати улюблені страви згідно з рецептом – розповідаємо у матеріалі.

Найчастіше ми користуємося сіллю, адже без неї важко щось довести до потрібного смаку. Сіль також є важливим консервантом у зимовій консервації, як і цукор.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Мабуть, не кожен з нас зможе без вагань відповісти скільки солі міститься у столовій ложці? Щоб раз і назавжди запам'ятати чи занотувати, радимо вам скористатися простими підказками.

Скільки солі у столовій ложці

У столовій ложці без гірки 20 грамів солі

У столовій ложці з гіркою 30 грамів солі

Скільки солі у чайній ложці

У чайній ложці без гірки 7 грамів солі, а от у чайній ложці з гіркою 10 грамів.



Різні види солі / Фото Вечірній Київ

Як відміряти потрібну вагу солі ложками – список з розрахунками:

0,5 кілограма солі = 500 грамів солі = 16 столових ложок із гіркою + 1 столова без гірки.

400 грамів солі = 13 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою.

300 грамів солі = 10 столових ложок із гіркою.

250 грамів солі = 8 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою.

200 грамів солі = 6 столових ложок із гіркою + 1 столова ложка без гірки.

150 грамів солі = 5 столових ложок із гіркою.

100 грамів солі = 3 столові ложки з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою.

90 грамів солі = 3 столові ложки.

80 грамів солі = 2 столові ложки з гіркою + 1 столова ложка без гірки.

70 грамів солі = 2 столові з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою.

60 грамів солі = 2 столові ложки з гіркою.

50 грамів солі = 1 столова ложка із гіркою + 1 столова ложка без гірки.

40 грамів солі = 2 столові ложки без гірки.

30 грамів солі = 1 столова ложка із гіркою.

20 грамів солі = 1 столова ложка без гірки.

10 грамів солі = 1 чайна ложка із гіркою.

Щоб відважити 1, 2 чи 5 грамів солі, спробуйте висипати їх доріжкою на столі та відміряти за допомогою звичайної лінійки. Орієнтовно в 1 сантиметрі буде 1 грам солі.

Сподобалися поради? Спробуйте такожрізними способами на вибір.