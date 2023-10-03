Скільки грамів солі в столовій ложці – тепер ви точно не допустите помилок
Джерело:Світ порад
Гімалайська, копчена, йодована, морська, кам'яна – це все про сіль. Насправді солі є чимало видів, у кожному куточку світу вона своя, але найкориснішою вважають морську. Як швидко визначити скільки солі в столові ложці, аби без мороки та халеп готувати улюблені страви згідно з рецептом – розповідаємо у матеріалі.
Найчастіше ми користуємося сіллю, адже без неї важко щось довести до потрібного смаку. Сіль також є важливим консервантом у зимовій консервації, як і цукор.
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Мабуть, не кожен з нас зможе без вагань відповісти скільки солі міститься у столовій ложці? Щоб раз і назавжди запам'ятати чи занотувати, радимо вам скористатися простими підказками.
Скільки солі у столовій ложці
У столовій ложці без гірки 20 грамів солі
У столовій ложці з гіркою 30 грамів солі
Скільки солі у чайній ложці
У чайній ложці без гірки 7 грамів солі, а от у чайній ложці з гіркою 10 грамів.
Різні види солі / Фото Вечірній Київ
Як відміряти потрібну вагу солі ложками – список з розрахунками:
- 0,5 кілограма солі = 500 грамів солі = 16 столових ложок із гіркою + 1 столова без гірки.
- 400 грамів солі = 13 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою.
- 300 грамів солі = 10 столових ложок із гіркою.
- 250 грамів солі = 8 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою.
- 200 грамів солі = 6 столових ложок із гіркою + 1 столова ложка без гірки.
- 150 грамів солі = 5 столових ложок із гіркою.
- 100 грамів солі = 3 столові ложки з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою.
- 90 грамів солі = 3 столові ложки.
- 80 грамів солі = 2 столові ложки з гіркою + 1 столова ложка без гірки.
- 70 грамів солі = 2 столові з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою.
- 60 грамів солі = 2 столові ложки з гіркою.
- 50 грамів солі = 1 столова ложка із гіркою + 1 столова ложка без гірки.
- 40 грамів солі = 2 столові ложки без гірки.
- 30 грамів солі = 1 столова ложка із гіркою.
- 20 грамів солі = 1 столова ложка без гірки.
- 10 грамів солі = 1 чайна ложка із гіркою.
Щоб відважити 1, 2 чи 5 грамів солі, спробуйте висипати їх доріжкою на столі та відміряти за допомогою звичайної лінійки. Орієнтовно в 1 сантиметрі буде 1 грам солі.Сподобалися поради? Спробуйте також приготувати скумбрію різними способами на вибір.