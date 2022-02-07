Рум'яна курочка з травами: влаштуйте свято серед буднів

7 лютого 2022 , 14:48
Читать новость на русском

Джерело:

beszamel

Запечена курка – проста, але безпрограшна страва. Її апетитний вигляд та запаморочливий аромат приваблять до столу всю сім'ю. На обід із нетерпінням чекатимуть навіть малоїжки!

Ідеальний вибір як для сімейного обіду, так і для вечері в колі друзів. Крім запашних розмарину та майорану, що підкреслюють смак запеченої курки, сюди чудово підійдуть також часник, орегано, кріп, шавлія та базилік.

Цікаво Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'яса

Рецепт курки, запеченої з травами

Час: 2 години
Порцій: 4

Така смакота / Фото beszamel

Інгредієнти:

  • 1 курка середнього розміру;
  • 2 гілочки свіжого майорану;
  • 5 столових ложок вершкового масла;
  • 2 гілочки розмарину;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 чайна ложка лимонного соку;
  • 1 столова ложка борошна;
  • 7 столових ложок сухого білого вина;
  • сіль, перець та паприка – на ваш смак.

Приготування:

  1. Курку ретельно помийте й обсушіть.
  2. У мисці розітріть масло зі свіжою зеленню: майораном і розмарином, петрушкою, а також лимонним соком, сіллю та перцем. Половину цієї трав’яної суміші покладіть усередину курки, а другою половиною натріть тушку зовні.
  3. Підготовану курку перекладіть до чавунної сковороди або жароміцної форми й поставте до духовки.
  4. Запікайте курку при 220 градусах близько ½ години.
  5. Переверніть курку, зменште температуру в духовці до 180 градусів.
  6. Присипте курку борошном і полийте кількома ложками окропу.
  7. Запікайте ще 20 хвилин, доки курка не стане золотавою.
  8. Сік від запеченої курки перелийте до невеличкої каструлі, додайте вино, трохи вершкового масла й доведіть до кипіння.
  9. Цим соусом рясно полийте готову страву.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська