Рум'яна курочка з травами: влаштуйте свято серед буднів
7 лютого 2022 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Запечена курка – проста, але безпрограшна страва. Її апетитний вигляд та запаморочливий аромат приваблять до столу всю сім'ю. На обід із нетерпінням чекатимуть навіть малоїжки!
Ідеальний вибір як для сімейного обіду, так і для вечері в колі друзів. Крім запашних розмарину та майорану, що підкреслюють смак запеченої курки, сюди чудово підійдуть також часник, орегано, кріп, шавлія та базилік.
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Рецепт курки, запеченої з травами
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 курка середнього розміру;
- 2 гілочки свіжого майорану;
- 5 столових ложок вершкового масла;
- 2 гілочки розмарину;
- 1 пучок петрушки;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- 1 столова ложка борошна;
- 7 столових ложок сухого білого вина;
- сіль, перець та паприка – на ваш смак.
Приготування:
- Курку ретельно помийте й обсушіть.
- У мисці розітріть масло зі свіжою зеленню: майораном і розмарином, петрушкою, а також лимонним соком, сіллю та перцем. Половину цієї трав’яної суміші покладіть усередину курки, а другою половиною натріть тушку зовні.
- Підготовану курку перекладіть до чавунної сковороди або жароміцної форми й поставте до духовки.
- Запікайте курку при 220 градусах близько ½ години.
- Переверніть курку, зменште температуру в духовці до 180 градусів.
- Присипте курку борошном і полийте кількома ложками окропу.
- Запікайте ще 20 хвилин, доки курка не стане золотавою.
- Сік від запеченої курки перелийте до невеличкої каструлі, додайте вино, трохи вершкового масла й доведіть до кипіння.
- Цим соусом рясно полийте готову страву.
Смачного!