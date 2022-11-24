Згорнуті вершки після додавання у гарячі страви – це неприємність, з якою зустрічалася кожна господиня. Грудочки псують усю естетику страви, не кажучи про те, що про рівномірне розподілення вершків можна забути. Як все робити правильно, щоб більше ніколи не стикатися з подібною ситуацією?

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Як додавати вершки у гарячі страви

Перше, що важливо знати – білки згортаються однаково незалежно від жирності. При контакті вершків з гарячою водою відбуваються складні хімічні процеси, внаслідок яких білок, який міститься у вершках, починає згортатися.

Додавати вершки у гарячі страви треба правильно / Фото Canva

Згортання білка – процес незворотній, тож якщо прикрість вже сталася, назад нічого не повернеш. Тому варто скористатися наступними порадами, які допоможуть уникнути згортання вершків.

Перший, найбільш популярний – додавання вершків у кілька ложок супу, ретельне перемішування, а вже потім додавання до решти страви. Таким чином температура вершків буде збільшуватися поступово, і згортання не буде.

Також можна загартувати вершки супом і додати трішки борошна або солі. Борошно запобігає згортанню, а сіль не дає білку згортатися.

Буває, що методи через брак майстерності не спрацьовують, але не варто розчаровуватися. Досвід набувається практикою, і згодом згорнуті вершки більше ніколи вас не засмутять.