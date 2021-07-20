Догляд за кухонними ножами: лайфхаки і чого не можна робити
20 липня 2021 , 10:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Турбота про кухонне приладдя – це не лише естетика та краса кожної кухні, а й економічна необхідність. Найпоширеніші помилки у догляді за ножами та лайфхаки для їх довговічності – у нашому матеріалі.
Запорука вдалого дозвілля на кухні та приємного готування страв – якісне та зручне кухонне приладдя. Особливо це стосується ножів, адже саме з їхньою допомогою кулінари обробляють м'ясо, нарізають фрукти та овочі.
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Окрім цього, від стану ножа залежить не тільки якісне приготування страв, а й безпека на кухні.
Ніж – незамінний помічник на кухні / Фото Unsplash
Прості правила догляду за ножами продовжать життя цим незамінним на кухні інструментам.
- Не можна зберігати ножі з іншими столовими приладами. При зберіганні з виделками й ложками ножі дуже швидко втрачають гостроту. Кращий вихід — розмістити їх на спеціальній підставці або настінній магнітній дошці.
- Кухонний ніж потребує регулярному заточенню. Це можна робити самостійно або віддавати інструменти в спеціальну майстерню.
- Одразу після використання ніж потрібно ретельно вимити, приділяючи особливу увагу зоні леза. Якщо на ньому залишаються частинки їжі, це може привести до розмноження бактерій. До речі, вимитий ніж потрібно одразу насухо витерти.
- Ніколи не кладіть ніж у посудомийну машину і не залишайте його замоченим у воді.
- Важливу роль у довговічності ножів відіграє кухонна дошка. Скляні або керамічні обробні дошки швидко туплять ножі. Краще використовувати дошки з пластику, бамбука й інших твердих порід дерев.