Корисні поради: як зберігати яєчні білки, щоб вони могли стояти тижнями

Після приготування деяких страв у нас залишається яєчний білок. Не варто одразу ж шукати йому застосування – він може добре зберігатися впродовж тривалого часу.

Існує багато страв, які потребують використання лише яєчних жовтків. У результаті в нас залишається чимало білка, і постає питання, що з ним робити далі. Готувати щось з нього не завжди є можливість, а термін зберігання цього продукту вважається не надто тривалим. На щастя, це не зовсім так, адже є спосіб, який дозволить зберігати білки без втрати якості доволі довго.

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Як зберегти свіжість білків на довгий термін

Зазвичай, після відокремлення жовтків ми поміщаємо білки у стакан або чашку, які ставимо у холодильник. Це не найкраще рішення, адже білки потрібно помістити у щільно закриту банку або іншу ємність з кришкою.

Зберігати білки потрібно у закритій ємності / Фото Cookery

У закритій ємності білки можуть зберігатися до тижня часу. Таким чином ми сповільнюємо ріст бактерій та не даємо продукту поглинати сторонні запахи.

Якщо білків залишилося дуже багато, то найкращою опцією буде заморожування. Білки не втратять своїх смакових та поживних властивостей, і в такому вигляді можуть зберігатися 3 місяці.

Заморозити білки дуже просто: потрібно помістити їх форму для льоду та поставити у морозилку на 3 години. Коли білки перетворяться на тверді кубики, їх можна помістити у пакети на блискавці та за потреби діставати лише необхідну кількість. Розморожувати білки потрібно у холодильнику, найкраще – залишити їх там на ніч.