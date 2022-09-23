Продукт, який вражає користю: як готувати печінку та чому вона повинна бути в раціоні

Печінка доволі часто буває на столах українців. Її корисні властивості відомі усім, але залізо та користь для волосся – це лише верхівка айсберга позитивних властивостей цього продукту.

Печінку важко назвати якимось екзотичним або незвичним продуктом для українців. Вона доволі часто опиняється на наших столах, і не дарма, адже це чудове джерело білка та необхідних макроелементів. Про користь цього продукту та особливості приготування поговоримо далі.

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Чим корисна куряча печінка

Насамперед печінка – це чудове джерело білка, в якому вкрай мало калорій. Для тих, хто слідкує за своєю фігурою та хоче завжди бути у формі, цей субпродукт просто знахідка.

Також вона багато вітаміном А, він необхідний для здоров'я очей, шкіри та волосся. Цей вітамін вкрай важливий для клітинного обміну, тому мати гарний вигляд при його дефіциті неможливо.

Корисно та поживно / Фото Unsplash

Не потрібно забувати й про імунітет: 100 грамів печінки містять добову норму селену, який відіграє вагому роль у захисних спроможностях організму перед інфекціями. Та сама кількість печінки забезпечує організм кількістю вітаміну В12, який в чотири рази перевищує добову норму, так що мозок та нервова система будуть вдячні вам за порцію печінки. Залізо – це ще одна причина, чому печінка повинна бути в раціоні.

Як краще готувати курячу печінку

Потрібно пам'ятати, що поряд із корисними речовинами печінка багата на холестерин, тому не варто споживати її з продуктами, які також ним багаті. Для отримання максимальної користі печінку треба не смажити, а тушкувати.

Ідеальна страва / Фото Unsplash

Печінці дуже пасують прянощі, тож не забувайте про духмяний перець, перець чилі, часник, карі, базилік та чебрець. Також страву ідеально доповнять морква, цибуля, гриби та стручкова квасоля.

Якщо ви полюбляєте екзотику, то салат з печінки, сочевиці, м'якого сиру та свіжого манго точно припаде вам до смаку.