Бюджетна вечеря для всієї родини: готуємо соковиту і ніжну білу рибу під овочевою шубою
5 березня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Запечіть філе білої риби на подушці із картопляного пюре під шарами цибулі та помідорів. Вашим рідним точно сподобається така страва.
Зверху страву слід посипати тертим сиром. Ви можете взяти філе будь-якої білої риби, яку захочете, – тріски, тиляпії, пікші, окуня, сома тощо.
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Риба під шубою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів філе пангасіуса;
– 800 грамів картоплі;
– 2 томати;
– 1 цибулина;
– 40 грамів сметани;
– сіль, перець до смаку;
– 20 мілілітрів олії;
– 20 грамів масла 73%;
– 50 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Картоплю почистьте, помийте, поріжте шматочками, залийте водою і відваріть до готовності. Додайте масло і зробіть пюре.
- Філе риби помийте, поріжте на шматочки, посоліть і поперчіть. Помідори помийте і наріжте напівкільцями. Цибулю почистьте і наріжте шматочками. Сир натріть на грубій тертці.
- Форму для запікання змастіть олією, рівномірно викладіть пюре, а на нього – рибу. Зверху покладіть шматочки цибулі, потім – напівкільця помідорів. Змастіть сметаною і посипте сиром.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до рум'яної скоринки.