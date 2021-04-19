Як красиво задекорувати паску на Великдень: красиві ідеї на будь-який смак

Нереально красиві та оригінальні декори великодньої випічки на будь-який смак!

До Великодня залишилось зовсім мало часу, настав час обирати, як саме ви будете прикрашати вашу пасочку. Ми підготували для вас кілька варіантів найпопулярніших декорів для святкової випічки.

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– Цукрова посипка

Великодню пасочку найчастіше прикрашають різноманітними цукровими посипками поверх глазурі або одразу на випічку. Додатково можна загорнути випічку у мереживну стрічку з цукру.

Великодня пасочка

– Білкова глазур

Існує безліч рецептів приготування білкової глазурі, яка швидко сохне та не липне. Поверх можна викласти нарізані сухофрукти або горішки.

Паска з глазур'ю

– Сушені квіти

Найпопулярніший декор серед кондитерів – сублімована малина та висушена троянда.

Паска з сублімованою малиною та квітами

– Декор з тіста

Нереально красивий та давній спосіб прикрашання святкової випічки – коси з тіста. Також з тіста можна зробити голубку, або інші різноманітні українські орнаменти.

Паска з косами

– Різноколірна глазур

За допомогою кондитерського мішка та харчових барвників можна красиво задекорувати пасочку. До речі, саме до цього декору святкової випічки можна залучати діток.

Декор на паску

– Шоколадні яйця

Оригінальний та яскравий декор для пасочки – шоколадні яйця. Найчастіше шоколадні яєчка можна придбати у кондитерських магазинах. Вони вже готові, вам залишається тільки викласти їх гніздом на пасочку.

Шоколадні яєчка в гнізді

– Цукровий фігурний декор

Легкі та яскраві вироби з цукру у формі яєць, пасочок та інших святкових атрибутів легко кріпляться на випічку. Обирайте декор вже прикріплений на шпажці, щоб легко установити на виріб.

Цукровий декор на паску

– Імбирні пряники

Ви з легкістю можете приготувати такий декор вдома, а до розфарбовування пряників залучити дітей. Також вже готові пряники часто продають на ринку або в спеціальних кондитерських магазинах.

Святкова пасочка

– Пасхальні кролики

Різноколірні кролики на паску

– Безе

Безе можна приготувати вдома з використанням яскравих харчових барвників.

Декор на пасочку з безе

– Декор з яйцем

Досить незвичний та оригінальний спосіб прикрасити великодню випічку.

Оригінальний декор з яйцем

– Зефір

Яскравий зефір можна приготувати власноруч або придбати вже готовий у магазині. Такі пасочки виглядають оригінально та їх обожнюють діти.

Зефір, як декор на паску

– Малюнки цукровими фарбами та кондурин

Щоб задекорувати пасочку малюнком вам потрібні цукрові фарби та кондурин – харчове золото. А далі, все залежить від вашої фантазії та вміння малювати.

Гілочка верби на пасочці

Світлого Великодня та веселих свят!